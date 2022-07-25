Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi bahçesinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorduğu soruları yanıtlayan Binali Yıldırım, bir gencin "Türkü söyler misiniz" sorusunu yanıtsız bırakmadı. Akabinde eline mikrofonu alan Binali Yıldırım, "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü seslendirdi. Beraberinde gençlerden birinin "Gesi Bağları" türküsüne de eşlik eden Yıldırım, gençlerle eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Çarşamba, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Binali Yıldırım'dan 'Çarşamba'yı Sel Aldı' türküsü - Son Dakika

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