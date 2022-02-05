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Binali Yıldırım direksiyona geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı - Son Dakika

Binali Yıldırım direksiyona geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı

05.02.2022 17:01
Binali Yıldırım direksiyona geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binalı Yıldırım, açılış törenin ardından protokol üyeleriyle birlikte aracın şoför koltuğuna oturarak yeni yapılan Kilimli sahil yolu tünellerinden geçti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binalı Yıldırım, açılış törenin ardından protokol üyeleriyle birlikte aracın şoför koltuğuna oturarak yeni yapılan Kilimli sahil yolu tünellerinden geçti.

Zonguldak'ta 84 kamu yatırımının toplu açılış töreni için Zonguldak'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binalı Yıldırım, aracın şoför koltuğuna oturarak yeni yapılan Kilimli sahil yolu tünellerinden geçerek Kilimli ilçesine hareket etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Binalı Yıldırım'ı, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve protokol üyeleri coşkulu bir şekilde karşıladı.

"Türksat 6A'yı da 2024'te yörüngesine göndereceğiz"

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kilimli ilçesinde geçtiğimiz günlerde uzaya dünyanın en küçük cep uydusunu gönderen Grizu 263 uzay takımı ile biraya geldi. Vali Mustafa Tutulmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı da buluşmada hazır bulundu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım emeğe geçen herkese teşekkür ederek, anlamlı bir proje imza atan Grizu 263 uzay takımını tebrik etti. Binali Yıldırım konuşmasında, "1992'de büyük bir patlama oldu. 263 madencimiz şehit oldu. Onların hatırasını yaşatmak adına kadirşinaslık örneği gösterdiler. Tebrik ediyorum. Gördüğüm kadarıyla küçük ölçekli bir yerli uydu yapımında epey bir başarınız var. Dünya ikinciliği, dünya dördüncülüğü başarılarınız var. İlk Türkiye'de uydu faaliyeti olarak sizler bu Falcon roketi ile küçük ama anlamlı roketi 525 kilometre yörüngeye gönderdiniz. Uzayın derinliklerine, yerin derinliklerinden Karaelmas'ın derinliklerinden gönderdiniz. Bundan böyle insanlı, insansız uzay yolculuğunu başlatmak için ilk adım. Grizu 263. Esasında NASA'nın da burada desteği var. Bu uydunun maliyetinden ziyade gönderilme maliyeti daha yüksek. Maliyeti 100 bin lira. Gönderme maliyeti 25 bin Euro. Kıyasladığınız zaman beş katı fark var. Tüm bunların amacı yerli ve milli teknolojiye sahip olmak. Onun için güzel bir iş başardınız. Sizleri tebrik ediyorum. Bizim Türksat uydularımız var. Yüksek irtifa uydu teknolojisi konusunda da epey mesafe aldık. Şu anda Türksat 6A uydumuz tamamen yerli imkanlarla yapılıyor. Uydu üretimi yapılan merkezi kurduk. Önümüzdeki sene 2023 sonunda 2024'te o uyduyu da yörüngesine göndereceğiz. En son teknoloji. Hepsi gerçekleşmiş olacak. O da tamamen sizin gibi Türk mühendislerinin el emeği göz nuruyla yapılan bir iş. Böylece Türkiye'de uydu teknolojisinde yerli ve milli imkanları harekete geçiren on ülke arasında Türkiye'de yerini almış olacak. Şu anda Türksat 5A-5B ile beraber bütün dünyanın yüzde 97'sinde kapsama alanında. Büyük başarı" diye konuştu.

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve projenin akademik danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, "Özellikle tutkulu arkadaşlarımız için de uluslararası çapta yarışmalara katılmak amacıyla yola çıkmıştık. Karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi yazmaktı. Bu özgüvenle biz kendi uydumuzu yapabilir miyiz diye yola çıktık. ve mutluyuz ki cep uydumuzu hayata geçirdik" dedi. - ZONGULDAK

Binali Yıldırım direksiyona geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı
Binali Yıldırım direksiyona geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı
Binali Yıldırım direksiyona geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı
Binali Yıldırım direksiyona geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı
Binali Yıldırım direksiyona geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı
Binali Yıldırım direksiyona geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı

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Binali Yıldırım, Zonguldak, AK Parti, Türksat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım direksiyona geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı yolu kullandı - Son Dakika


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