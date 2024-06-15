Binali Yıldırım, Erzincan'da Hemşehrileriyle Bayramlaştı

Memleketi Erzincan'da düzenlenen bayramlaşma programına katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, hemşehrileriyle bayramlaştı.
Erzincan Valiliğince Valilik binası önünde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa; TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Belediye Başkanı Bekir Aksun, askeri erkan ve kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.
Vali Aydoğdu'nun selamlama konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Binali Yıldırım, İliç'te yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.
Programda birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu, güzel bir bayram temennisinde bulunularak bayramlaşma merasimi gerçekleşti. - ERZİNCAN
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