Binali Yıldırım Erzincan'da, Terörsüz Türkiye sürecini anlattı - Son Dakika
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Binali Yıldırım Erzincan'da, Terörsüz Türkiye sürecini anlattı

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TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da katıldığı Vefa Buluşması'nda Terörsüz Türkiye sürecinin hiçbir kimseye taviz vermek anlamına gelmediğini söyledi. Yıldırım, sürecin bir vatandaşın bile burnunun kanamamasını hedeflediğini belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye süreci, hiçbir şekilde, hiçbir kimseye taviz vermek demek değildir. Terörsüz Türkiye demek, bir vatandaşımızın bile burnunun kanamaması, başına bir iş gelmemesi demektir." dedi.

AK Parti Erzincan İl Başkanlığınca kentte bir salonda düzenlenen "Vefa Buluşması" programına katılan Yıldırım, partinin geçmiş dönem ve mevcut teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, vefanın öneminden bahsetti.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Artık terör örgütü de havlu atmıştır. Terörle, silahla bir şey olmayacağı ortadadır. Bunun için silah bırakma kararı alınmıştır ve Terörsüz Türkiye süreci başlamıştır. Terörsüz Türkiye süreci, hiçbir şekilde, hiçbir kimseye taviz vermek demek değildir. Terörsüz Türkiye demek, bir vatandaşımızın bile burnunun kanamaması, başına bir iş gelmemesi demektir. Bakın eğer biz 40 yıl terörle mücadele etmeseydik bugün Türkiye'de 2 trilyon dolardan bahsetmeyecektik. Türkiye'nin milli geliri bugün 3 kat artmış olacaktı. 6 trilyon dolardan bahsedecektik."

Yıldırım, geçmişin tecrübesiyle gençlerin enerjisini bir araya getirerek Türkiye'nin gelecek 25 yılına ilişkin yol haritasını belirlediklerini aktardı.

Gençlere güvendiklerini ifade eden Yıldırım, "Şimdi artık Türkiye Yüzyılı'ndayız. Türklerin, Türk dünyasının yüzyılındayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındayız. Bu yüzyılda yapacağımız çok şey var. Burada da en büyük güvencemiz gençlerimizdir. Çünkü onların enerjisi var. Bizim tecrübemiz var. Enerjiyle tecrübeyi bir araya getirdiğimizde bizim önümüzde hiçbir kuvvet duramaz." diye konuştu.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin yeniden kurulan dünyanın seyircisi olmayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye, bölgesel ve küresel olarak insanlığın geleceği için alınacak kararların mutlaka içinde olacaktır. Bunun için güçlü savunma sanayiniz olacak. İçerideki sorunlarınızı hemen hemen ortadan kaldırmış olacaksınız. Bugün artık terör sorunumuz yok. Dolayısıyla gücümüzü ve enerjimizi, daha çok kalkınmaya, daha çok refaha, daha adil gelir dağılımına ve daha güçlü savunma sanayisiyle, ekonomisiyle Türkiye için harcayacağız."

Programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Binali Yıldırım Erzincan'da, Terörsüz Türkiye sürecini anlattı - Son Dakika

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