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Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: Yalanın siyaseti başroldeydi - Son Dakika

Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: Yalanın siyaseti başroldeydi

30.11.2021 16:21

2019 yılındaki İstanbul seçimlerini büyük bir farkla kaybeden Binali Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul seçimlerinde yalanın siyaseti başroldeydi. Sosyal medyada yalanı ilk söyleyen kazandı. Yalan bizim siyasetimizde olmadığı için biz uzak durduk. Her şey kazanmak olmamalı ama etik değerleri yok sayarak kazanmanın bu ülkeye bir faydası yok" sözlerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, bugün partisinin genel merkezinde düzenlenen 'Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampı'nda konuştu.

"İSTANBUL'U NEDEN KAYBETTİK?" AÇIKLAMASI

Yıldırım, 2019'daki İstanbul yerel seçimlerine değinerek, "İstanbul seçimlerinde yalanın siyaseti başroldeydi. Sosyal medyada yalanı ilk söyleyen kazandı. Yalan bizim lügatımızda, siyasetimizde olmadığı için biz uzak durduk. Ama maalesef sosyal medya sorumsuz medya değildir. Sosyal alem, yalan alem değildir. İşin etik yanları önemlidir. Her şey kazanmak olmamalı ama etik değerleri yok sayarak kazanmanın bu ülkeye bir faydası yok" diye konuştu.

"ÖNCE HAREKETE GEÇEN KAZANIYOR"

Sosyal medyanın toplumları şekillendirmede önemli bir rol oynadığına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Siyaset yaparken konvansiyonel siyaset bizim bildiğimiz, bir de dijital siyaset. Yakın zamanda bu ikinci birincisine daha baskın hale gelecek. Çok büyük etkileşim ve çok büyük sonuçlar, dijital siyasetten etkilenecek. Bu alanı çok ama çok önemsiyoruz. Sosyal medyada ilk atan kazanıyor. Ondan sonra düzeltmeye çalışmanın hiç önemi yok. Doğuracağı tahribatı engelleyemezsiniz. Sosyal medyada atış gücünüz, mühimmatınız, aynı güçte olması lazım. Önce harekete geçen yol alıyor. 1-2 saniye geç kaldınız mı geçmiş olsun. 10 binler onu görüyor, başka bir konuya geçiyor. Zannediyorsunuz ki sizi düşünüyor, vurdu geçti. Ben başından beri yasak yerine, bu mecraların çok daha doğru amaçla kullanılmasını savunuyorum. Doğuracağı sonuçlar hem toplum yararına hem ülke yararına daha faydalı olacak."

NE OLMUŞTU?

2019'daki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylaması Yüksek Seçim Kurulu kararıyla tekrarlanmıştı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. 31 Mart'taki yerel seçimleri 13 bin 729 oy farkla kazanan İmamoğlu, bu kez rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a yaklaşık 800 binden fazla oy fark atmıştı.

Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: Yalanın siyaseti başroldeydi

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu: Yalanın siyaseti başroldeydi - Son Dakika
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