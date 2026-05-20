Binali Yıldırım Kayseri'de Türk Dünyası Faaliyetlerini Konuştu

20.05.2026 17:35
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu ve ortak Türk alfabesini tanıttı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yıldırım, ilk olarak Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin kendine özgü çok farklı özellikleri olduğunu söyledi.

Kayseri'nin ticaret, siyaset, kültür ve sporun başkenti olduğunu belirten Yıldırım, "Kayseri insanını biliyoruz, çalışkan, vatanını, milletini, bayrağını seven insanlar. Böyle bir şehre hizmet etmek de bizlere nasip oldu. Sizler de en güzelini yapıyorsunuz. Bizim ziyaret sebebimiz biraz Türk dünyasıyla ilgili. Türk dünyasına yönelik faaliyetleri iki gün boyunca Kayseri'de konuşacağız, görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini yine bu program çerçevesinde izleme fırsatımız olacak. Türk dünyasının bugünü, geleceği konusunda da panellerimiz, toplantılarımız olacak. İki gün Türk dünyası buram buram Kayseri'de tütmüş olacak." diye konuştu.

Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı da ziyaret etti.

"Türk devletleri birbiriyle ortak dili hem konuşacaklar hem yazacaklar"

Binali Yıldırım, Türk Dünyası Millet Bahçesi'ndeki "Ortak Türk Alfabesi" anıtının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Yıldırım, ortak Türk alfabesini Türk dünyasının, TDT'nin entegrasyonuna giden yolda atılan en önemli adım olarak gördüklerini söyledi.

TDT üyesi ülkelerin, özellikle Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarını kazanmalarından 30 yıl geçmesine rağmen Kiril alfabesi kullandıklarını anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kiril alfabesini kullanıyor olmaları, İsmail Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' prensibine göre işimizi zorlaştırıyor. O yüzden de TDT Aksakallar Konseyi olarak bizim ilk yaptığımız işlerden biri ortak bir alfabe çalışması olmuştur. Geçtiğimiz yıl kabul edilen bu alfabe 34 harften oluşuyor. Latin harflerinden oluşuyor. Bu ne anlama geliyor? Türk dünyası, Türk devletleri birbiriyle ortak dili hem konuşacaklar hem yazacaklar hem de anlayacaklar. İşte onun için bu ortak alfabenin özellikle 2026'da çok daha fazla tanıtılması önem arz ediyor. Çünkü 2026, 1926 1. Türkoloji Kongresi'nin 100. yıl dönümü. O kongre ne yazık ki basıldı. Oradaki alimler, ilim insanları sürgün edildi. Bir kısmı katledildi. O kongreden kalan acı hatıralarımız var. Türk Dünyası Millet Bahçesi, hayırlı uğurlu olsun. İsmail Gaspıralı'nın hayallerini Türk dünyası olarak birer birer hayata geçiriyoruz. Dilde, işte, fikirde birlik diyoruz. Dilde birlik alfabeyle olacak. Fikirde birlik ortak kültürle, ortak tarihle tamamlanacak. İşte birlik de ekonomik entegrasyonla gerçekleşecek."

Konuşmanın ardından Azerbaycan Şuşa Evi'ni de ziyaret eden Yıldırım, öğrencilerin dans gösterilerini izledi, Hocalı Katliamı kurbanları anısına yaptırılan anıta karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

