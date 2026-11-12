Binali Yıldırım, kazada yaralanan Başdeğirmen çiftini hastanede ziyaret etti

Binali Yıldırım, kazada yaralanan Başdeğirmen çiftini hastanede ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Binali Yıldırım, kazada yaralanan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile eşi Şadiye Başdeğirmen'i Isparta Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyarette Başdeğirmen çiftinin sağlık durumu hakkında bilgi alındı ve geçmiş olsun dilekleri iletildi.
KAZA GEÇİREN BAŞKAN VE EŞİNE ZİYARET
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, geçirdiği kazada yaralanan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'i Isparta Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yıldırım ve beraberindeki heyet, kontrol amaçlı hastanede bulunan Başdeğirmen çiftinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?