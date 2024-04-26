Binaya pankart astılar! 20 yıl sonra CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nde 925 milyon borç çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Binaya pankart astılar! 20 yıl sonra CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nde 925 milyon borç çıktı

31 Mart seçimleriyle 20 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nin mevcut mali durumu açıklandı. Başkan Özgür Kabadayı, belediye binasına astığı pankartta kasada 39 milyon 964 bin 499 lira bulunduğunu ve güncel borcun ise 925 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti.

26.04.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinde Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı, belediyenin mevcut mali durumunu açıkladı. Şile Belediye Başkanlığı'na asılan pankart ile duyurulan mali tabloda belediyenin kasasında 39 milyon 964 bin 499 lira bulunurken güncel borcun 925 milyonun üzerinde olduğu duyuruldu.

BELEDİYENİN MALİ DURUMU AÇIKLANDI

Yerel seçimler sonrasında AK Parti'den CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nin yapılan incelemelerden sonra mali durumu açıklandı. Belediye binasına asılan pankartta, borç 925 milyon 244 bin 128 lira olarak tespit edildi. İşçi SSK primleri, personel maaş ve SSK prim ve vergi borçları, SSK borçları, esnafa ödenmeyen borçlar, aylık elektrik borcu, vergi borçları kalem kalem sıralandı.

Binaya pankart astılar! 20 yıl sonra CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nde 925 milyon borç çıktı

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI KABADAYI KALEM KALEM SIRALADI

Belediyenin mevcut mali durumu hakkında değerlendirme yapan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Şeffaf, adil ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak 31 Mart 2024 tarihi itibariyle Şile Belediyesi'nin borç ve mevcut mali durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istedik. 2024 yılı içerisinde, son üç aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart) incelendiğinde özellikle mart ayı içerisinde Şile Belediyesi bünyesinde birçok usulsüzlük yönetimimiz tarafından tespit edildi.

Binaya pankart astılar! 20 yıl sonra CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nde 925 milyon borç çıktı

"BELEDİYE ŞİRKETLERİMİZİN GÜNCEL DURUMLARINI AYRICA PAYLAŞACAĞIZ"

Gerçeklikle uyuşmayan son dakika faturalarına yasal itiraz süreçleri içerisinde gerekli itirazlar yapıldı. İncelemelerimizi belediyemize ait SİPAŞ ve Mercanköşk A.Ş şirketlerimiz özelinde sürdürüyoruz. Belediye şirketlerimizin güncel mali durumlarını da kısa bir süre sonra ayrıca paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Özgür Kabadayı, AK Parti, Şile, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Binaya pankart astılar! 20 yıl sonra CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nde 925 milyon borç çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:52:12. #1.13#
SON DAKİKA: Binaya pankart astılar! 20 yıl sonra CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nde 925 milyon borç çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement