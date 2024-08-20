Bingöl Belediye Başkanı Kent Konseyi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Bingöl Belediye Başkanı Kent Konseyi'ni Ziyaret Etti

Bingöl Belediye Başkanı Kent Konseyi\'ni Ziyaret Etti

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kent Konseyi'nin önemine değinerek, işbirliği yapacaklarını belirtti.

20.08.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
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Kent Konseyi'nin önemine değinen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Kent konseylerinin kurulma amacı şehrin dinamiklerini harekete geçirmek ve şehri birçok yönden geliştirmektir. Kent Konseyi ile el ele çalışacağız" dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Kent Konseyi'ni ziyaret ederek yönetim kurulu toplantısına katıldı. Başkan Arıkan, Kent Konseyi Başkanı Orhan Açıkbaş ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Atılacak her adımda Bingöl Belediyesi olarak desteğe hazır olduklarını ifade eden Başkan Arıkan, "Kent Konseyi'nden gelecek fikirler, projeler bizim için önemli olacaktır. Kent konseylerinin kurulma amacı şehrin dinamiklerini harekete geçirmek ve şehri birçok yönden geliştirmektir. Biz kent konseylerinin ilimiz açısından büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Şehrimizin yaşam kalitesini yükseltme noktasında elini taşın altına koyan Kent Konseyimizin talepleri ve önerileri bizlerin çalışmalarına rehber oluyor. Yerel yönetim olarak özellikle sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve dernekler ile birlikte ortak hareket etmek, ilimizin kalkınmasında izlediğimiz yollardan birisidir. Bingöl Belediyesi olarak Kent Konseyi ile el ele çalışacağız, sizler gönüllüsünüz, gönüllü işler yapmak çok daha önemli" diye konuştu.

Bingöl Kent Konseyi Başkanı Orhan Açıkbaş, Başkan Arıkan'a ziyaretlerinde dolayı teşekkür ederek, konsey faaliyetleri ve gelecekte yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bingöl Belediye Başkanı Kent Konseyi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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