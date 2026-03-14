Bingöl\'de Okul Açılışı

BİNGÖL'DE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Mardin ziyaretinin ardından Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yaşar Turhan Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Törene ayrıca Vali Cahit Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Bingöl milletvekilleri Fevzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile davetliler katıldı.

'RAMAZAN AYININ EN TEMEL VASFI, KUR'AN-I KERİM AYI OLMASI'

Burada konuşan Yılmaz, "Ramazan ayındayız. Ramazan ayını çok çeşitli şekillerde tarif etmek, anlamlandırmak mümkün ama herhalde en temel vasfı, Kur'an-ı Kerim ayı olması. Yüce kitabımızın 'ikra' emriyle, 'oku' emriyle insanlığa indirildiği bir ay. En büyük özelliği de bu. Kur'an demek ilim demek aslında. 'Oku' emri ile başlayan Kur'an, bir ilim medeniyetinin temelini oluşturmuş durumda. Bizim medeniyetimizin merkezi kavramı nedir derseniz aslında 'ilim' kavramıdır. Dolayısıyla ramazan da bir ilim ayı olarak inşallah yaşanacak ve bütün coğrafyamızda tamamlanmış olacak. Sadece ramazanda değil; ama buradan elde ettiğimiz feyzi, bereketi yılın tamamına, ömrümüzün tamamına yaymak asıl olandır. Biz de bu anlayışla eğitime bakıyoruz" dedi.

'EĞİTİM AYNI ZAMANDA BİR BEKA MESELESİ'

Yılmaz, "Kalkınma dediğimiz süreç sadece ekonomiyi kastetmiyorum. Kalkınmadan sosyal yönüyle, bütün yönleriyle bir toplumun daha iyiye gitmesi meselesidir. Kalkınma meselesi her şeyden önce donanımlı, nitelikli insanlarla gerçekleşen bir şey. Kalkınmanın amacı da insana hizmet en büyük vasıtası da yine insandır. Dolayısıyla insana yatırım yapan nitelikli, donanımlı bir insan gücü oluşturan toplumlar en büyük saldırılara, yıkımlara maruz kalsalar bile kısa sürede yeniden toparlanma imkanına sahiptirler. ve bunu nesillere, gelecek nesillere aktarma imkanına da sahiptirler ama böyle yapmayan toplumlar maalesef organize daha güçlü toplumlar karşısında varlık gösterme şanslarında kaybederler. Dolayısıyla eğitim aynı zamanda bir beka meselesidir. Bir toplumun ayakta kalma, var olma meselesidir, bunun da altını çizmek isterim" diye konuştu.

'HEM HAKLI HEM GÜÇLÜ OLACAĞIZ'

Cevdet Yılmaz, "Bugünkü dünyaya bakıyoruz, bölgemize, Gazze'den diğer meselelere kadar 'Ben güçlüyse her şeyi yapabilirim' zihniyeti var karşımızda. Dünyaya egemen olan bir güç siyasetiyle karşı karşıyayız. Haktan, adaletten, merhametten uzak bir güç siyaseti. Ben bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bir noktada insanlık buna farklı bir tepki gösterecek inşallah ama bir taraftan da şunu ifade etmemiz lazım. Sadece haklı olmanız yetmiyor maalesef güçlü olmanız da lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz şunu söylüyoruz; hem haklı olacağız hem güçlü olacağız. Sadece güçlü olmak da yetmiyor sadece haklı olmak da yetmiyor. Hem haklı hem güçlü olmanın en önemli unsuru da nitelikli insan gücü. Organize olabilen, hedefler koyup o hedefler etrafında birleşebilen, kaynakları verimli kullanan doğru kullanan bir toplum. Bunun da temelinde de insan var" dedi.

'EN BÜYÜK BAYI EĞİTİME AYIRDIK'

Yılmaz, "Son 23 yılda eğitime en büyük yatırımları yaptık. Bütçelerimiz de hemen her yıl eğitim, bir numaralı sırada oldu. En büyük payı eğitime ayırdık. Okul öncesinden üniversitesine, üniversite sonrası yüksek lisans eğitimine varıncaya kadar eğitimin hem kalitesini hem erişimi arttırdık. Bütün coğrafyaya bütün kesimlere bunu yaydık. Hem de niteliğini yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunun sonuçlarını daha fazla göreceğiz. Eğitim kısa sürede sonuç alacağınız bir alan değil. Bugün yaptığınız bir güzel iyileşme, bir adım belki 20 yıl sonra 25 yıl sonra gerçek anlamda sonuç üretecek ama bu temelleri atmazsanız; hiçbir zaman o sonuçları da göremezsiniz. Dolayısıyla son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yaptığımız hamle geleceğimiz açısından en büyük başarı diye ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonra da kamu, özel kesim, sivil toplum hep birlikte eğitimin niteliğini daha fazla arttırıcı yönde gayret etmeye devam edeceğiz ve bu yetişen çocuklarımız gençlerimiz, bizim en büyük sermayemiz, en büyük gücümüz" diye konuştu. Ardından dualar eşliğinde okulun açılış kurdeleleri kesildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,