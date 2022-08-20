İçişleri Bakanı Soylu'dan Bayburt Belediyesine ziyaret - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Bayburt Belediyesine ziyaret

20.08.2022 00:49
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bayburt Belediyesine ziyaret

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Bayburt'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Bayburt'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Bayburt Valiliği önünde kalabalığa hitap eden İçişleri Bakanı Soylu, Bayburt Valiliği ziyaretinin ardından Bayburt Belediyesi ziyaretiyle programına devam etti.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk ve zabıta tören mangasının kapıda karşıladığı İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra başkanlık makamına geçti. Burada da belediye meclis üyeleri ve birim amirlerince karşılanan Bakan Soylu, Belediye Başkanı Pekmezci'den Bayburt'ta gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında brifing aldı.

Türkiye için Bayburt'un çok kıymetli olduğunu belirten Bakan Soylu, Belediye Başkanı Pekmezci'yi hizmetlerinden ötürü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Pekmezci, ziyaret anısına İçişleri Bakanı Soylu'ya Dede Korkut Biblosu ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarette, İçişleri Bakanı Soylu'ya Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı eşlik etti.

Belediye ziyaretini tamamlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı ziyaretinin ardından muhtarlar ve Bayburt'taki STK temsilcileriyle bir araya geldi. - BAYBURT

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Bakan Soylu, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi Bakan Soylu, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi Soylu: 'Bizim en önemli stratejimiz medeniyetimizdir' Soylu: 'Bizim en önemli stratejimiz medeniyetimizdir'
Kaynak: İHA

Bayburt Valiliği, Hükmü Pekmezci, Süleyman Soylu, Bayburt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu'dan Bayburt Belediyesine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu'dan Bayburt Belediyesine ziyaret - Son Dakika
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