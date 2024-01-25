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Bir dönem Akşener'in yardımcılığını yapan Taylan Yıldız, bağımsız İBB adayı oldu - Son Dakika
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Bir dönem Akşener'in yardımcılığını yapan Taylan Yıldız, bağımsız İBB adayı oldu

İYİ Parti'nin kurucularından ve Meral Akşener'in bir dönem yardımcılığını yapan Dr. Taylan Yıldız, yerel seçimlerde bağımsız İBB adayı olduğunu duyurdu. Taylan geçtiğimiz haziran ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.

Bir dönem Akşener\'in yardımcılığını yapan Taylan Yıldız, bağımsız İBB adayı oldu
25.01.2024 - 11:18,  Güncelleme: 11:35
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Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve partinin kurucularından Dr. Taylan Yıldız, bağımsız İBB adayı olduğunu ilan etti.

İLAN EDİLEN 4 ADAYIN KARŞINA ÇIKACAK

31 Mart seçimleri öncesinde partiler adaylarını bir bir açıklıyor. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu. Son olarak İYİ Parti'nin kurucularından olan ve geçtiğimiz aylarda partiden istifa eden Taylan Yıldız da bağımsız olarak İBB adayı olduğunu açıkladı.

BAĞIMSIZ ADAYLIK DUYURUSUNU SOSYAL MEDYADAN YAPTI

Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Yıldız, adaylığını şu sözlerle ifade etti: "Senin İçin Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyım. Hep birlikte güç birliği yapacağız. İstanbul'a gençliğini geri kazandıracağız"

Bir dönem Akşener'in yardımcılığını yapıyordu! Taylan Yıldız bağımsız İBB adayı oldu

HAZİRAN AYINDA PARTİDEN İSTİFA ETMİŞTİ

2023 yılında İYİ Parti'den istifa eden Yıldız, ayrılığını "Kişisel değil, sistemsel bir sebep. Benim özel bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi" şeklinde açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Bir dönem Akşener'in yardımcılığını yapan Taylan Yıldız, bağımsız İBB adayı oldu - Son Dakika
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