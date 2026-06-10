Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
10.06.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin ardından siyasette bir 'mutlak butlan' şoku da Anavatan Partisi'nde yaşandı. Partinin 24 Aralık 2023'te yapılan büyük kongresi, "sahte imza" ve "geçersiz delege oyu" gerekçeleriyle mahkeme tarafından iptal edildi. Kararın ardından partiyi 45 gün içinde yeniden kurultaya götürecek bir çağrı heyetinin atanması bekleniyor.

Anavatan Partisi’nin 24 Aralık 2023’te gerçekleştirilen olaylı büyük kongre süreciyle ilgili yargıdan kritik bir karar çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ardından Anavatan Partisi için de mahkemeden 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) kararı verilerek kongre iptal edildi.

SAHTE İMZA İDDİALARI KRİMİNAL İNCELEMEDE DOĞRULANDI

Kurultay sürecini yargıya taşıyan isim, Anavatan Partisi MKYK üyesi ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ oldu. Kapıdağ’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, bazı delegelerin yerine sahte imza atıldığı yönünde çok ciddi iddialar yer aldı.

Yargı süreci kapsamında yapılan kriminal incelemelerde, kongreye katılım listeleri ve delege imzaları uzmanlar tarafından tek tek değerlendirildi. İncelemeler sonucunda bazı imzaların sahte olduğuna yönelik net tespitler yapıldığı ortaya çıktı.

MAHKEMEDEN İPTAL KARARI: SONUÇLARI ETKİLEYECEK NİTELİKTE

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın aktardığı bilgilere göre; Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, sahte imzaların ve geçersiz oyların kongre sonuçlarını etkileyebilecek nitelikte olduğuna hükmederek 2023 yılındaki büyük kongreyi resmen iptal etti.

Mahkemenin iptal kararında, mevcut Genel Başkan İbrahim Çelebi'nin geçersiz delege oylarıyla kurultaya gitmesi temel gerekçe olarak gösterildi.

YENİDEN KURULTAY İÇİN ÇAĞRI HEYETİ ATANACAK

Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bu flaş iptal kararının ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi.

İddialara göre; mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yapılacak ve partiyi acilen yeniden kurultaya götürmek üzere bir 'çağrı heyeti' atanması talep edilecek. Atanacak bu heyetin, en geç 45 gün içinde yeni kongre sürecini başlatması bekleniyor.

Parti genel merkezinden ve Genel Başkan İbrahim Çelebi cephesinden ise mahkemenin iptal kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Siyaset, Aralık, Seçim, Anap, Son Dakika

Son Dakika Politika Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu
Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi

10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:56
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:46:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.