Abdullah Gül'den hükümete "ekonomi" eleştirisi: Bir seçim mağlubiyeti söz konusu olursa bunun en büyük sebebi enflasyonu hafife almak olur - Son Dakika
Üye Girişi

Abdullah Gül'den hükümete "ekonomi" eleştirisi: Bir seçim mağlubiyeti söz konusu olursa bunun en büyük sebebi enflasyonu hafife almak olur

02.08.2022 09:55

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iktidarın enflasyonu "hafife aldığını" söyledi. Gül, yaptığı açıklamada, "İktidar için bir seçim mağlubiyeti söz konusu olursa bunun en büyük sebebi enflasyonu hafife almak olur" dedi.

Eski cumhurbaşkanlarından ve AK Parti'nin kurucularından olan Abdullah Gül, son zamanlardaki sessizliğini bozdu. Bir gazeteye röportaj veren Gül, gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİ ÜZERİNDEN VURDU

Son zamanlarda ülkenin bir numaralı gündem konusu olan ekonomiye ilişkin de konuşan Abdullah Gül, eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye de yüklendi.

"SEÇİM MAĞLUBİYETİ OLURSA, EN BÜYÜK SEBEBİ ENFLASYONUN HAFİFE ALINMASIDIR"

"En çok hayret ettiğim şey enflasyonun bu kadar hafife alınması." diyen Gül, sözlerine şöyle devam etti: "Enflasyonla çok kararlı, rasyonel, güçlü bir şekilde mücadele etmek için artık son vakit. Bundan sonra vakit kalmıyor seçime kadar. Yani birinci öncelik bu olması lazım. Enflasyonun ne olduğunu, enflasyonun nasıl büyük bir bela, kötülük, ahlaksızlık, hastalık olduğu ve bir kamu hırsızlığı olduğu gerçekten idrak edilmezse enflasyonla amansızca bir mücadele içerisine girilemez. Şimdi baktığımda bunun farkında olunmadığını görüyorum. İçinde yaşadığımız bu yüksek enflasyon palyatif, çeşitli taktiksel yöntemlerle asla yenilemez, bunlar enflasyonu ve yan etkilerini daha da azdırır. Sizin söylediğiniz gibi, iktidar için bir seçim mağlubiyeti söz konusu olursa bunun en büyük sebebi enflasyonu hafife almak olur."

"DAHA BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇERİSİNE GİRMEMİZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Karar'a konuşan Gül, "Bundan 2 ay kadar önce açıklanan son milli gelir tabloları, ücret, maaş ve sabit gelirlilerin toplam milli gelirdeki paylarının ne kadar ciddi bir şekilde düştüğünü gösteriyor. Bunun ötesinde karların, rantların, faizlerin, bunların da nasıl arttığını. Bu çok dehşet verici bir şey. Bu orta sınıfın nasıl gerilediğini, bu gelir dağılımının nasıl bozulduğunu, tablolarla, matematiksel şekilde ortaya koyuyor. Bunun bütün müsebbibi enflasyon. Özellikle dini değerleri önemseyen iktidarların ekonomi politikalarında sadece faizi düşük seviyede tutmak amacıyla değil, diğer kötülüklerden de halkı koruyabilmeleri için enflasyonu birinci öncelik olarak gözaltında tutmaları gerekir. Dünyada enflasyonun % 6-7 olduğu ülkelerde olağanüstü seferberlik varken Türkiye'nin daha büyük bir mücadele içerisine girmesi gerektiğine inanıyorum. Birinci şart bununla mücadele edecek kadronun, yani ekonomi ve finanstan sorumlu kadroların içeride ve dışarıda kredibilitesinin, güveninin oluşturulması lazım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? 'Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?' sorusuna olay yanıt Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? 'Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?' sorusuna olay yanıt

Abdullah Gül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdullah Gül'den hükümete 'ekonomi' eleştirisi: Bir seçim mağlubiyeti söz konusu olursa bunun en büyük sebebi enflasyonu hafife almak olur - Son Dakika


Son Dakika
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
11:02 3,5 aylık hamile Fahriye Evcen ile oğlu Karan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandılar
10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: Abdullah Gül'den hükümete "ekonomi" eleştirisi: Bir seçim mağlubiyeti söz konusu olursa bunun en büyük sebebi enflasyonu hafife almak olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement