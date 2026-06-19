Bakanlardan 'Birlikte Güçlüyüz' Paylaşımı - Son Dakika
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Bakanlardan 'Birlikte Güçlüyüz' Paylaşımı

19.06.2026 22:00
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, "Birlikte Güçlüyüz" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, "Birlikte Güçlüyüz" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında medeniyet mozaiğinin her parçasıyla Türkiye'nin bir bütün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kim olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde birleşir, ortak değerlerimizin etrafında kenetleniriz. Sevincimizi de kederimizi de 86 milyonla birlikte yaşar, her anımızda birbirimize omuz oluruz. Şimdi, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi asrımızı inşa etme ve Türkiye Yüzyılı'na yürüme zamanı."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da birlik ve beraberliğin Türk milletini her zaman daha güçlü, daha müreffeh yarınlara taşıyan en büyük hazine olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emeğiyle üreten, alın teriyle kalkınan ve ortak idealler etrafında kenetlenen milletle birlikte yürüdüklerini belirten Işıkhan, "Birlikteliğimiz, en büyük gücümüz. Biz, birlikte güçlüyüz." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da paylaşımında, Türkiye topraklarının mayasında kardeşliğin bulunduğunu ve birlikte güçlü olduklarını ifade etti.

"Güçlü Türkiye vizyonu"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, asırlardır Türkiye'yi ayakta tutan en büyük gücün aynı bayrak altında kenetlenmek, aynı ideale inanarak aynı istikamete yürümek olduğunu vurguladı.

Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Güçlü Türkiye' vizyonuyla medeniyet birikimimizi, milletimizin azmini ve ortak geleceğe olan inancımızı Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü temeli olarak görüyoruz. Dünden aldığımız ilhamla, bugünün emeğiyle ve yarının hedefleriyle, omuz omuza, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da toprakları güçlü kılanın yalnızca sahip olduğu zenginlikler değil aynı hedefe inanan, aynı geleceğe yürüyen milletin sarsılmaz dayanışma ruhu olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nı kültürüyle, üretimiyle, emeğiyle ve ortak idealleriyle omuz omuza inşa ettiklerinin altını çizen Ersoy, "Birliğimizden aldığımız güçle, yarınlara daha büyük bir güvenle bakıyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye'yiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kardeşliğimiz, en aşılmaz kalemizdir"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kardeşliğimiz, en aşılmaz kalemizdir çünkü biliyoruz ki birlik varsa güç vardır, dayanışma varsa başarı vardır. Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerine ancak omuz omuza, gönül gönüle yürüyerek ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da paylaşımında, Türkiye'nin ortak geçmişi ve aydınlık geleceği paylaşan büyük bir aile olduğunu belirtti.

"Birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye'yiz." ifadesini kullanan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, milletten aldıkları güçle yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakanlardan 'Birlikte Güçlüyüz' Paylaşımı - Son Dakika

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