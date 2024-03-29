Bisikletli bağımsız belediye başkan adayı kahvehaneleri gezip oy istiyor - Son Dakika
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Politika

Bisikletli bağımsız belediye başkan adayı kahvehaneleri gezip oy istiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde 'makam aracım' dediği bisikletiyle kahve kahve dolaşıp oy isteyen bağımsız belediye başkan adayı seçileceği taktirde alacağı maaşı da üstün zekalı çocukların okuması için harcayacağını söyledi.

29.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:57
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Bisikletli bağımsız belediye başkan adayı kahvehaneleri gezip oy istiyor

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 'makam aracım' dediği bisikletiyle kahve kahve dolaşıp oy isteyen bağımsız belediye başkan adayı seçileceği taktirde alacağı maaşı da üstün zekalı çocukların okuması için harcayacağını söyledi. Bir yandan oyun oynayıp bir yandan da bağımsız başkan adayının seçim vaatlerini dinleyen kahvehanedekiler Harun Doğru'nun vaatlerini duyunca alkış yağmuruna tuttu.

Türkiye pazar günü ülke genelinde yapılacak yerel seçimlere odaklanırken; siyasi partilerin belirlediği adayların yanı sıra bağımsız olarak seçimlere katılacak bazı belediye başkan adayları da renkli kişilikleri ile dikkat çekiyor. Bağımsız adaylar ilginç seçim vaatleriyle de bir çok yerde kendilerinden söz ettiriyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan adayı Harun Doğru, başında Osmanlı Alplarının taktığı börkü, altında da 'makam aracım' dediği bisikletiyle kahve kahve gezip oy istiyor.

Daha çok iftardan sonra ilçe merkezindeki ve yakın mahallelerdeki kahvehanelere giderek konuşma yapan Doğru'yu görenler öce şaşırıyor. Seçim vaatlerini duyunca sevip alkışlıyor.

İznik'e gelen doktorların çok durmadan görev yeri değişikliği isteyip ilçeden gittiğini, ilçede bir tane kalp doktoru olmadığını belirten Doğru en büyük seçim vaadi olarak ilçe hastanesine kalp doktoru getireceğini belirtiyor. Ayrıca Başkan adayı Harun Doğru'nun doktorlar için lojman yapmak, doktorlardan lojman kirası almamak, yaş sebze ve meyve alım satım kooperatifi kurmak, tam teşekküllü bir hastane yapmak, tüm resmi daireleri tek çatı altında toplamak, kurban bayramı öncesi hayvan kesim yerleri açmak da seçim vaatlerinin arasında yer alıyor.

"En büyük hedef olarak "insanların gönül bahçesine girip çiçek açtırtacağım" diyen bağımsız belediye başkan adayı Doğru, konuşmalarının ardından kahvehanedekilere çay ısmarlıyor.

Kaynak: İHA

Bursa, İznik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bisikletli bağımsız belediye başkan adayı kahvehaneleri gezip oy istiyor - Son Dakika

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