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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu - Son Dakika
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Politika

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu

AK Parti'nden yeniden seçilen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını açıkladı. Tanğlay, zaferlerine gölge düşürmek isteyen odakların algı operasyonuyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Seçim sonuçlarının mesnetsiz iddiaların gölgesinde kalmasını kabul etmediklerini ve hakkaniyet çerçevesinde inceleme yapılmasını istediklerini ifade etti.

02.04.2024 11:19
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Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nden yeniden Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay, geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını bildirdi.

Tanğlay, yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü yapılan seçimi kazandıklarını ancak 2 günden bu yana "zaferlerine gölge düşürmek isteyen odakların algı operasyonuyla karşı karşıya" kaldıklarını belirtti.

Geçen 5 yıllık süreçte yaptıkları hizmetlerle başı dik şekilde halkın karşısına çıktıklarını vurgulayan Tanğlay, "Büyük bir teveccüh gördük. Sahada, anketlerde, her yerde kazanacağımıza dair çok yüksek bir kanaat oluştuğunu gördük ancak seçim vesilesiyle tekrardan her bir vatandaşımızın ayağına gittik, elini sıktık, destek istedik. Son ana kadar ne seçimden önce listelere ne seçim esnasında oy verme ve sayım işlemine dair neredeyse hiçbir itirazda bulunmayan bir siyasi parti, farkın az olmasını fırsat bilerek aleyhimize bir algı operasyonu yürütüyor. Bitlis halkının, seçmeninin iradesine saygı duymayıp bu algı operasyonunu yürütenler, başarımızı hazmedemedikleri gibi kendi başarısızlıklarını da gölgelemeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Tanğlay, şunları kaydetti:

"Biz buradayız, bir yere gitmedik, tek bir tane 'taşıma seçmen' bilmiyoruz, tek bir hile yapmadık, tek bir tane oyu lehimize çevirmedik. Halkımızdan emin olduğumuz kadar kendimizden de eminiz. Aksine bazı sandıklarda söz konusu partinin görevlilerinin saldırgan ısrarı neticesinde oylarımız geçersiz sayıldı, sandıkları yakma girişiminde bulundular. Bu durumda seçimlerin sonuçlarının mesnetsiz iddiaların gölgesinde kalmasını, algı operasyonlarına kurban edilmesini asla kabul etmiyoruz. Biz de yasal çerçevede seçim sonuçlarına itiraz hakkımızı kullanıyoruz. Geçersiz oyların yeniden sayılması için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazımızı yaptık. Kurulun itirazları kabul edip, şaibeli olduğu iddia edilen bütün durumları hakkaniyet çerçevesinde incelemesini diliyoruz. Hizmetten şeref duyduğumuz değerli halkımıza yeniden hizmet etmek için kolları sıvamışken, sizleri bu gündemle yorduğumuz için üzgünüz."

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Nesrullah Tanğlay 8 bin 900, DEM Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Nezir Karabaş 8 bin 702 oy almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu - Son Dakika

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