Biya, 10 Haftanın Ardından Kamerun'a Döndü - Son Dakika
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Biya, 10 Haftanın Ardından Kamerun'a Döndü

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Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, 10 hafta yurt dışında kaldıktan sonra ülkesine geri döndü.

Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, Avrupa'ya düzenlediği ziyaret nedeniyle 7 Haziran'da ayrıldığı ülkesine 10 hafta 4 gün sonra geri döndü. Biya'nın dönüşü, sağlık durumu ve nerede olduğuna ilişkin haftalardır devam eden iddiaları da sonlandırdı.

Dünyanın en yaşlı devlet başkanı olan 93 yaşındaki Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya'nın yaklaşık 10 haftadır yurt dışında olması, ülke halkını endişelendirdi. Yetkililerin daha önce yaptığı açıklamalara göre 7 Haziran'da Avrupa'ya gerçekleştireceği özel bir ziyaret nedeniyle ülkeden ayrılan Biya, bugün ülkesine geri döndü. Kamerun Devlet Başkanı, İsviçre'nin Cenevre kentinden kalkan özel uçakla başkent Yaounde'deki Nsimalen Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Biya, havalimanından başkanlık konutunun bulunduğu konuma konvoyla geçti. Kamerunlu liderin dönüşü, başkentte destekçileri tarafından kutlandı. İktidardaki Kamerun Halkın Demokratik Hareketi taraftarları, ellerinde parti renklerini taşıyan bayrak ve pankartlarla başkentin sokaklarında Biya'yı karşıladı. Konvoyu bu bölgeden geçerken Biya, araç camından destekçilerine el salladı.

Sağlık durumuna ilişkin iddialar çıktı

Biya'nın uzun süre ülke dışında kalması, Kamerunlu liderin sağlık durumu ve ülkeyi yönetme kapasitesine ilişkin tartışmaları beraberinde getirirken ülkedeki siyasi iktidarın geleceğine ilişkin soru işaretlerini de artırdı. Muhalif siyasetçiler, devlet başkanının yokluğu sırasında bu görevin başka bir isim tarafından üstlenmesi gerekip gerekmediğinin Anayasa Konseyi tarafından incelenmesini talep etti. Konsey ise bu konuda herhangi bir işlem yapmadı.

Kamerun'da devlet başkanı yardımcısı makamı

Kamerun Anayasası'na göre, ülkede devlet başkanlığı makamının ölüm, istifa veya görevini kalıcı olarak yerine getirememe nedeniyle boşalması halinde senato başkanı geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenebiliyor.

Parlamentonun Nisan ayında aldığı karar ve Biya'nın onayının ardından, uzun bir aradan sonra ülkede cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının yeniden oluşturulmasının önü açılmıştı ancak, bu görev için henüz herhangi bir atama yapılmadı.

Biya, 1982'den bu yana Kamerun Devlet Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: İHA

Politika, Kamerun, Son Dakika

Son Dakika Politika Biya, 10 Haftanın Ardından Kamerun'a Döndü - Son Dakika

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