Blinken, Rusya'yı görüşmek üzere Ukrayna ve Almanya'ya gidiyor - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumunu ve bölgedeki gerilimi azaltma çabalarını görüşmek üzere 18-20 Ocak tarihlerinde Ukrayna ve Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın resmi temaslarda bulunmak üzere 18-20 Ocak tarihlerinde Ukrayna ve Almanya'ya ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada ziyaret kapsamında, ABD'nin Avrupalı müttefikleri ve partnerleriyle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidine karşı ortak çabalar hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.

Ziyaretine Ukrayna'nın başkenti Kiev'de başlayacak olan Blinken, 19 Ocak'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelecek. Washington'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğinin vurgulanacağı görüşmelerde, Blinken'in ABD büyükelçiliği personeliyle bir araya gelerek Rusya'nın gerginliği arttırması durumunda uygulanacak planları görüşeceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Blinken 20 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'e geçerek burada Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya gelecek. Görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırım hazırlıklarının yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tutumunu engellemek için ortak çabaların ele alınacağı ifade edildi. - WASHINGTON