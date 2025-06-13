BM Genel Kurulu'ndan Gazze İçin Ateşkes Kararı - Son Dakika
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Politika

BM Genel Kurulu'ndan Gazze İçin Ateşkes Kararı

BM Genel Kurulu\'ndan Gazze İçin Ateşkes Kararı
13.06.2025 02:27
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BM, Gazze'de derhal ateşkes ve insani yardım talep eden tasarıyı 149 oyla kabul etti.

BM Genel Kurulu, Gazze'de derhal, kalıcı ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını, 149'a karşı 12 oyla kabul etti. Oylamada 19 ülke de çekimser oy kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması ve yaklaşık 2 milyon Filistinliye kısıtlama olmadan insani yardım ulaştırılmasını talep eden karar tasarısını ezici çoğunlukla kabul etti. BM Genel Kurulu'ndaki oylama, Gazze'de ateşkes talep eden bir karar tasarısının geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin vetosuyla reddedilmesinin ardından geldi.

Gazze'de ateşkes talep eden, açlığın bir silah olarak kullanılmasını şiddetle kınayan ve İsrail'e insani yardımlara yönelik ablukayı kaldırma çağrısı yapan karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda 149 lehte, 12 aleyhte ve 19 çekimser oyla kabul edildi.

Tasarının ezici çoğunlukla kabul edilmesi, salonda alkışlarla karşılandı.

Bağlayıcılığı olmayan fakat uluslararası toplumun iradesini yansıtması açısından siyasi ve ahlaki ağırlığı olan karar tasarısına ret oyu kullanan ülkeler arasında İsrail ve ABD'nin yanı sıra Arjantin ve Macaristan da yer aldı.

BM Genel Kurulu Başkanı Philemon Yang, oturumun açılışında yaptığı konuşmada yirmi aylık savaşın ardından Gazze'deki dehşetin sona ermesi gerektiğini söyledi. Yang, konunun aciliyetine rağmen BM Güvenlik Konseyi'nin felç halinde kaldığını ve uluslararası barış ve güvenliğin korunması sorumluluğunu yerine getiremediğini ifade etti.

Tasarının sunulmasına öncülük eden İspanya'nın BM Daimi Büyükelçisi Héctor José Gmez Gomez ise karar tasarısının Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes talep ettiğine dikkat çekti. İspanya Daimi Temsilcisi, tasarının ayrıca gıda, tıbbi malzeme, yakıt, ekipman, barınma ve temiz içme suyu temini dahil olmak üzere insani yardıma geniş çaplı ve kesintisiz erişimin derhal ve sürekli olarak kolaylaştırılmasını talep ettiğini belirtti.

Oylamadan önce söz alan İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığı suçlamasını reddetti. İsrailli büyükelçi, suçlamaları iftira olarak nitelendirmenin yanı sıra Filistinlilere yardım ulaştırıldığını ileri sürdü.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise BM üyesi ülkelere tasarının lehinde oy kullanma çağrısı yaptı. Mansur, "Daha kaç Filistinli çocuk korkunç bir şekilde öldürülecek? Bugün öldürmeyi, yerinden etmeyi ve kıtlığı durdurmak için atacağınız adımlar, bu açıdan belirleyici olacak" dedi.

BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar tasarısı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye gıda, su, yakıt ve diğer malzemelerin geçişi için daha fazla geçiş noktası açmasını zorunlu kılan 28 Mart tarihli bağlayıcı kararına atıfta bulunuyor.

Karar tasarısı ayrıca, işgalci güç olarak İsrail'in ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırma yükümlülüğü bulunduğuna işaret ediyor. Tasarıda ayrıca iki devletli çözüme ve ateşkes için arabuluculuk çalışmalarına destek veriliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika BM Genel Kurulu'ndan Gazze İçin Ateşkes Kararı - Son Dakika

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