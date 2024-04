BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail'in saldırılarına izin veren asıl sorun askeri sistem

Politika

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışana yönelik saldırısına değinerek, "Asıl sorun hataları kimin yaptığı değil, bu hataların artarak devam etmesine izin veren askeri sistemdir" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde konuşan Guterres, Gazze Şeridi'nde tutulan tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Esirlerin aileleriyle görüştüğünü belirten Guterres, "Onların ıstırabı, belirsizliği ve derin acısı her an benimle" dedi.

İsrail'in son 6 aydır sürdürdüğü askeri harekatın Gazze'deki Filistinlilere "acımasız bir ölüm ve yıkım" getirdiğini söyleyen Guterres, "Hayatlar paramparça oldu. Uluslararası insancıl hukuka saygı paramparça oldu. 10 gün önce Refah Sınır Kapısı'na yaptığım ziyaret sırasında, Gazze'deki krizin ve acının daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemediğini söyleyen kıdemli insani yardım görevlileriyle tanıştım" ifadelerini kullandı. Guterres, yardım taşıyan uzun kamyon kuyruklarının engel üstüne engelle karşılaşmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Gazze'de nüfusun yarısından fazlasının açlıkla karşı karşıya olduğunu aktaran BM Genel Sekreteri Guterres, "Bugün Gazze'de çocuklar yiyecek ve su yokluğunda ölüyor. Bu anlaşılmaz ve tamamen önlenebilir bir durum. Hiçbir şey Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı göstermez" dedi.

"Uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verilmemesi yanlış anlatılara yol açıyor"

Guterres, İsrail ordusunun yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde vuracağı hedefleri yapay zekayı kullanarak belirlediği ve bunun da yüksek oranda sivil kayıplara yol açtığı yönündeki haberlerden "derin rahatsızlık" duyduğunu vurguladı. Guterres, dünyadaki çatışmalar açısından Gazze'deki savaşı siviller, yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları ve BM personeli için en ölümcülü olarak nitelendirdi. Aralarında 175'ten fazla BM üyesinin de bulunduğu 196 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü aktaran Guterres, "Gerçekleri gizleyen ve suçu başka tarafa atan bir enformasyon savaşı travmayı daha da artırdı. Uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verilmemesi dezenformasyonun ve yanlış anlatılara yol açıyor" diye konuştu.

İsrail tarafından öldürülen World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışana da değinen Guterres, "Asıl sorun hataları kimin yaptığı değil, bu hataların artarak devam etmesine izin veren askeri sistemdir. Bu başarısızlıkların düzeltilmesi için bağımsız soruşturmalar ve sahada anlamlı bir değişim gerekiyor" ifadelerini kulandı.

"Silahları susturmanın, çok geç olmadan kıtlığı durdurmanın zamanı geldi"

Gazze'de acil ateşkes çağrılarını bir kez daha yenileyen Guterres, geçtiğimiz hafta acil ateşkes talep eden Güvenlik Konseyi'nin taleplerinin yerine getirilmemesinin "affedilemez" olacağını söyleyerek, "Kitlesel açlığın, bölgesel çatışmaların, küresel standartlara ve normlara olan inancın tamamen yitirilmesinin eşiğindeyiz. Silahları susturmanın, korkunç acıları dindirmenin ve çok geç olmadan kıtlığı durdurmanın zamanı geldi" dedi.

Yardım görevlilerinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatılması sorularını da yanıtlayan Guterres, soruşturmanın ancak İsrail'in bunu kabul etmesi ve işbirliği yapmaya karar vermesi halinde işe yarayabileceğini söyledi. Guterres, "196 insani yardım çalışanı öldürüldü ve biz her birinin neden öldürüldüğünü bilmek istiyoruz" diye konuştu.

Erez Sınır Kapısı'nın açılmasıyla ilgili ne gibi önlemler alınacağını bilmediğini aktaran Guterres, "Dağınık önlemler almak yeterli değil, bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Bunun gelip gelmeyeceğini göreceğiz ve ondan sonra durumu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. - NEW YORK