BM Genel Sekreteri Guterres, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü

Politika

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır temasları çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır temaslarına devam ediyor. Dün Refah sınır kapısını ziyaret eden Guterres bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ve BM'nin Koordinatörü Elena Panova hazır bulundu. Görüşmede Sisi, Guterres'in uluslararası ve insani hukuk ilkelerine bağlı kalma konusundaki kararlılığını BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirmesinin gerekliliğini ve bazı ülkelerin UNRWA'ya fonları kesmesinin tehlikesini dile getirdi.

Guterres ise, Gazze'de ateşkes sağlanması, Refah sınır kapısının geçtiğimiz aylarda açılması ve zorluklara rağmen bölgeye yardım ulaştırılmasına öncülük edilmesi gibi gösterdiği çabalara değindi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşan Guterres, "Ramazan dayanışma misyonum sırasında Mısır halkının bu zor zamanlarda gösterdiği cömertliğe tanık oldum. Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığım görüşmede merhamet, barış ve dayanışma değerlerine olan bağlılıklarını takdir ettim" ifadelerini kullandı. - KAHİRE