BM Genel Sekreteri İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için taziyelerini sundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guteress, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için İran'a taziyelerini sundu.
Birleşmiş Milletler (BM), İran'a taziyelerini sundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guteress'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Guteress'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın dün geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetmelerinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Genel Sekreter, merhumların ailelerine, İran hükümeti ve halkına en içten taziyelerini sunar" dedi. - NEW YORK
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