BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da çocuk hastanesine saldırısını kınayacak

Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da bir çocuk hastanesine saldırı düzenlemesinin ardından yarın bir araya gelecek.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda noktaya Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi yarın bir araya gelecek. Yarın sabah yapılması planlanan toplantı, İngiltere, Fransa, Ekvador, Slovenya ve ABD tarafından talep edildi. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, "Rusya'nın hastaneye yönelik korkakça ve ahlaksızca saldırısını kınayacağız" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guteres'in sözcüsü Stephane Dujarric ise, Guteres'in Rus saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, "Sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklanmıştır. Bu tür saldırılar kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir" dedi.

Rusya'nın bugün Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarında en az 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. - NEW YORK