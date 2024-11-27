BM Medeniyetler İttifakı Forumu Portekiz'de

Politika

Türkiye'nin 2005 yılından bu yana eş sunuculuğunu yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlendi.

Türkiye'nin 2005 yılından bu yana eş sunuculuğunu yürüttüğü BM Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu, 25-27 Kasım tarihlerinde Portekiz'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Forumda, Cascais Bildirisi kabul edildi. Bildiriye ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Farklı kültürler arasındaki diyalog ve etkileşimin barış ve uyum içinde birlikte yaşamaya olan katkısı vurgulanmış; ayrıca, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, dini hoşgörüsüzlük ve her türlü ayrımcılıkla mücadeleye devam etme hususundaki kararlılık dile getirilmiştir. Bildiride, şiddete varan aşırıcılığın hiçbir din, milliyet, medeniyet veya etnik grupla ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceği de vurgulanmıştır. Türkiye, başta İslam karşıtlığı olmak üzere her türlü ayrımcılıkla küresel düzeyde mücadele etmeyi ve Medeniyetler İttifakı'nı desteklemeyi sürdürecektir" denildi. - ANKARA