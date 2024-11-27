Böcek, Muhtarlarla Uyum İçinde Çalışacak - Son Dakika
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Politika

Böcek, Muhtarlarla Uyum İçinde Çalışacak

Böcek, Muhtarlarla Uyum İçinde Çalışacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni dönemde 913 mahalle muhtarı ile uyum içinde çalışacaklarını belirtti ve halkın kendisine tekrar güvenini gösterdiğini ifade etti.

27.11.2024 15:51  Güncelleme: 15:55
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beş yıllık yeni dönemde de 913 mahalle muhtarıyla uyum içinde güzel bir çalışma dönemi geçireceklerini söyledi.

Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp ve ilçe muhtar başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Böcek, Antalya'daki 913 mahalle muhtarının bir seçim dönemi geçirdiğini hatırlattı. Başkan Böcek, "Yeni muhtar arkadaşlarımız seçildi. Değişiklikler oldu. Hepimiz demokrasiye inanan insanlarız. 913 mahallemizde vatandaşlarımız, hepimizin olduğu gibi sizlerin de çalışmalarına bakarak seçimlerini yaptı. Halkımız bize üst üste ikinci kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanma şansı verdi. Bana oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımızı mahcup etmeyeceğim. Daha çok çalışacağız. Beş yıllık süreçte her zaman olduğu gibi muhtarlarımızla hep bir arada olacağız" diye konuştu.

"Muhtarlarımızla bir araya geleceğiz"

"Muhtarlarımız benim çalışma arkadaşımdır" diyen Başkan Böcek, " Türkiye'nin en borçlu belediyesini devralmamıza rağmen, beş yılın sonunda SGK borçlarını açıkladılar, listede Antalya yoktu. Milletin parasını millete harcamamız nedeniyle halkımız bizi bir dönem daha tercih etti. Geçen dönem olduğu gibi yine muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızla toplantılar yaparak, mahallelerin isteklerini, yapılacak çalışmaları ele alacağız. Yine hep bir arada olacağız" dedi.

Muhtarlar, sorun, talep ve önerilerin konuşulduğu ziyarette Başkan Böcek'e plaket takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, Belediye, Politika, antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Böcek, Muhtarlarla Uyum İçinde Çalışacak - Son Dakika

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