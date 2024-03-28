Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Su Sorununu Çözmek İçin Denizden Su Arıtma Sistemini Devreye Sokacak

Politika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde genişletilmiş ve siyaset üstü bir ittifak oluşturarak 31 Mart mahalli idareler seçiminde halka güçlü bir seçenek sunduklarını belirten Mehmet Tosun, saha gezilerinde vatandaşların ilgisi ve desteğiyle karşılaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Tosun, Bodrum'un su sorunu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu yaz denizden su arıtmak zorundayız" dedi.

Bodrum'un tüm sorunlarını devletin desteğini alarak kesin ve kalıcı çözüme ulaştırmak için hemşehrilerinden beş yıllığına destek isteyen Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "Siyasi tarihimiz başarısız olduğu için siyaset sahnesinden silinmiş pek çok siyasetçi ile doludur. Şayet beş yılın sonunda başaramazsam Bodrumlular beni de siyasi tercihlerinden çıkarır ve o makamdan alır. Çünkü, milletin iradesi üzerinde hiçbir güç yoktur. Biz buna inanıyor, buna güveniyoruz" dedi.

Bodrum Merkez'de çarşı esnafını tek tek ziyaret eden Mehmet Tosun, Bodrum'da esnafın turizm gelirlerinden yeterince faydalanamadığını ve iki aya sıkışan sezonda kazandıkları ile bütün bir yıl geçinmeye çalıştığını belirterek, "Böyle devam etmez. Bu sürdürülebilir bir turizm değil. Bodrum varlık içinde yokluk çekiyor çünkü plansız, programsız, bir anlayışla yönetilmeye çalışılıyor. Bu şekilde ne turizm sezonunu uzatabiliriz, ne de insanımızı mutlu edebiliriz." diye konuştu.

Tosun, daha sonra beraberindeki meclis üyesi adayları ile TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliğini ziyaret etti. Mimar Yaşar Filiz ve yönetim kurulu üyeleri ile Bodrum'un acil çözüm bekleyen sorunlarını konuşan Tosun, burada yerel yönetimler için hazırlanan "TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Mutabakat Metni"ni imzaladı.

"Bu yaz denizden su arıtma sistemini devreye sokmak zorundayız"

Bodrum halkının 31 Mart'ta, kente 5 yıl boyunca hizmet verecek olan belediye kadrolarını seçeceğini ve bunun aynı zamanda bugüne kadar alınan hizmetlerin "memnuniyet" oylaması olacağını söyleyen Mehmet Tosun, "Bu seçimde bizler ya yıllardır çözülemediği için kronikleşen ve içinden çıkılamaz hale dönüşen sorunların devamına karar vereceğiz ya da tüm sorunların kalıcı bir şekilde çözülmüş olduğu, daha yaşanabilir, çağdaş dünya ile yarışan bir Bodrum için seçim yapacağız. Bütün bunları sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının katılımı ile hayata geçireceğiz. Tek sesliliği ve "Ben yaptım oldu" belediyecilik anlayışını reddediyoruz, ortak akıl ve istişareyi savunuyoruz. İlk olarak ciddi bir envanter çalışması ve bütüncül imar planlaması yapılması şart. Bu süreci sizlerle birlikte planlayacağız. Çünkü hepimizin ortak paydası Bodrum" dedi.

Özellikle su konusunda hayata geçirecekleri projelerden söz eden Tosun, bu yaz denizden su arıtma yöntemini devreye sokmak zorunda olduklarını anlattı. Tosun, "Bunun aciliyetinin farkındayız, fakat burada da bir handikap var. Bir metreküp suyu vatandaşa ulaştırmak için iki metreküp su arıtmamız lazım. Çünkü şehir içi şebekemizde sıkıntı var, ana isale hatlarında kayıp kaçak oranı çok yüksek. Dolayısıyla acilen CTP borularını yenileriyle değiştirmemiz gerekiyor. Biz bu konuda da devletin desteğini alıp, çözüm sürecini derhal başlatacağız" diye konuştu.

Mehmet Tosun, Bodrum Barajı'nın da yatırım programına alındığını hatırlatarak, "Kısa, orta ve uzun vadeli yol haritamızı belirledik. Bodrumluların susuz kalmaya artık tahammülü yok. Bu işi biz çözeceğiz." dedi.

Mehmet Tosun, mevcut atık su arıtma tesislerinde arıtılan suyun "geri kazanılamadığını" belirterek "Biz bunu 2007 yılında Konacık'ta yapmıştık. Bugün hala mevcut tesislerin geri kazanım projeleri yok." diye konuştu.

TMMOB Mimarlar Odası üyeleri de "Bodrum'u korumaktan yana, Bodrum'un talan edilmesine karşı çıkan yöneticilerle her zaman ortak çalışacağız" diyerek, 25 yıldan bu yana çevreyi ve doğayı koruma adına gönüllü bir faaliyet sürdürdüklerini, bundan sonra da devam edeceklerini söylediler. - MUĞLA