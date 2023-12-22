Muğla\'da yapılan anket tepkiye neden oldu

Yerel seçimlere 3 ay gibi bir zaman kala Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan bir anket tepkiye neden oldu. CHP'den Bodrum Belediye başkan aday adayı olan isimlerden Özay Kartal, 23 aday adayı bulunmasına rağmen ankette sadece sadece 3 aday adayının isminin sorulmasına tepki göstererek ankete 'manipülasyon' olarak değerlendirdi.

Bodrum'da birkaç gündür yapılan telefon anketinde vatandaşlara Bodrum ve Muğla'da Belediye Başkanı olarak kimi görmek istendiği soruluyor. Ankette Bodrum'daki 23 aday adayından sadece mevcut başkan Ahmet Aras ile Mustafa Saruhan ve Ali Öztürk'ün ismi yer verilmesi tepkiye neden oldu.

Konuyla ilgili CHP İlçe Binası önünde basın açıklaması yapan CHP'nin Bodrum Belediye başkan aday adayı Özay Kartal, kim tarafından yapıldığı bilinmeyen bu anket çalışmasına tepki gösterdi. Basın açıklamasını Bodrum halkı üzerinde oynanan önemli bir manipülasyonu ve Bodrum'da siyaseti dizayn etmenin çok çirkin bir oyununu açıklamak için yaptığını dile getiren Kartal, "Salı gününden itibaren karanlığın elleri Bodrum'un demokrasi şölenine uzandı. Bodrum'da yüz binlerce insanın telefonu arandı ve 21 tane birbirinden değerli insanın üstü çizilerek sadece 3 kişinin ismi soruldu. Karanlık güçlerin eli, sermayenin eli, Bodrum'u yağmalamak isteyenlerin eli, Bodrum'un rantını Bodrum halkına değil kendi ceplerine koymak isteyenlerin eli Bodrum'un üzerine uzandı. Yüzbinlerce insan Bodrum'un sadece 3 adayı olduğuna inandırılmaya çalışıldı. CHP kasetlerle, anket manipülasyonlarıyla, şekil verilecek, idare edilecek ve yönlendirilecek bir parti değildir. Biz, buradayız. Adaylar kendi hakkını koruyacak güçtedir." dedi.

Anketin CHP Genel Merkezi tarafından yapılmadığını savunan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu manipülasyon anketin ortaya çıkmasından sonra Muğla İl Örgütümüzün sekreteri bu anketin CHP tarafından yapılmadığını belirtmiştir. Aynı şekilde ilçe başkanımız da CHP Genel Merkezimizle Yerel Yönetimlerden Sorumlu Gökhan Zeybek ile görüşerek bu anketin Genel Merkezimizle hiçbir ilgisinin olmadığını öğrenmiştir. Dolayısıyla ortaya şöyle bir soru çıkıyor. Bodrum'u kim dizayn etmeye çalışıyor? Bodrum'da kim kendi istediği adayı getirmek istiyor? Biz bu oyunu reddediyoruz. Bertaraf edeceğiz, onlara Bodrum'u bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kartal ayrıca, ankette adı anılan aday adayı arkadaşlarının ileri sürdüğü manipülasyonla hiçbir ilgisinin olmadığına inanmak istediğini de dile getirdi. - MUĞLA