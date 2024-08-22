Boğaziçi bölgesinde yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Boğaziçi bölgesinde yer alan yapıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak "imar kirliliğine neden olma" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, "İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi uyarınca 'imar kirliliğine neden olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi. - ANKARA