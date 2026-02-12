Böke'den Gümrük Birliği Uyarısı - Son Dakika
Böke'den Gümrük Birliği Uyarısı

12.02.2026 17:39
CHP Genel Sekreteri Böke, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için yeni bir diplomasi anlayışına ihtiyaç olduğunu belirtti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, " Gümrük Birliği'nin ülkemizin çıkarları doğrultusunda güncellenmesi için bilindik beylik lafların ve sloganların ötesine geçen, ekonomimizi koruyan gerçekçi bir düzenleyici çerçeveye ve yeni bir diplomasi anlayışına ihtiyaç vardır" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde Ekonomi Eşgüdüm Konseyi (EEK) ilk toplantısı yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, açıklama yaptı. Böke, Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin de temel amacının, halkın emek emek elde ettiği kazançtan ödediği vergilerin en verimli şekilde kullanılmasını güvence altına almak ve halkın yararını büyütecek adımları atmak olduğunu söyledi.

Böke, parti programını masa başında değil, halkın içinde sorunları yaşayanlarla birlikte yazdıklarını söyleyerek, "Dolayısıyla Ekonomi Eş Güdüm Konseyimizde bugün 7 bölgede 81 ilde gerçekleştireceğimiz saha çalışmalarını, örgütümüzle birlikte çoğaltacağımız sesi de değerlendirdik. Bir çalışma programına bağladık. İktidarın tercihleri açık. Ekonomi bir siyasi tercihler bütünüdür. İktidarın bu tercihlerine bir program bile denemez. Ülkemiz ve milletimiz için ağır bir yıkım denebilir ancak. İktidarın vitrininde isimler değişir ama kara düzen değişmez. Halkı yoksullaştıran, ranttan yana siyasi tercihlerde ısrar eden ve kurdukları kara düzeni perçinleyen bir iktidar var karşımızda. Biz ise kararlılıkla, somut politika önerileriyle, yurttaşı merkezine alan ve halkın sorunlarını halkla çözecek olan bir anlayışı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÜRÜN, KAPSAM GENİŞLETİLMESİ OLARAK GÖRÜLEMEZ'

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasını da çalışma programına eklediklerini söyleyen Böke, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yalnızca bir ürün, kapsam genişletilmesi olarak görülemez. Siyasi, ekonomik, sosyal boyutu olan, bütüncül bir yeniden müzakere olarak sürekli ele alınmalıdır. Gümrük Birliği'nin ülkemizin çıkarları doğrultusunda güncellenmesi için bilindik beylik lafların ve sloganların ötesine geçen, ekonomimizi koruyan, gerçekçi, düzenleyici bir çerçeveye ve yeni bir diplomasi anlayışına ihtiyaç vardır" açıklamasında bulundu.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
