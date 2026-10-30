Bolat, Tokayev ve Caparov'u Ankara'da uğurladı, iş birliği mesajı verdi - Son Dakika
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Bolat, Tokayev ve Caparov'u Ankara'da uğurladı, iş birliği mesajı verdi

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Bolat, Tokayev ve Caparov\'u Ankara\'da uğurladı, iş birliği mesajı verdi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 13. Zirve için Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Ankara'da uğurladı. Bolat, iki ülkeyle iş birliğinin kararlılıkla ilerletileceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u yolcu etti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da uğurladı.

"Dostluğumuz daim, kardeşliğimiz güçlü olsun"

Dost ve kardeş ülke Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i uğurladığını belirten Bolat, "Ortak tarihimizden, köklü bağlarımızdan ve kardeşliğimizden aldığımız güçle Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğimizi her alanda daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Dostluğumuz daim, kardeşliğimiz güçlü olsun" ifadelerini kullandı.

"Türk dünyasının birliği ve ortak geleceği için iş birliğimizi kararlılıkla ilerleteceğiz"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'u uğurlayan Bakan Bolat, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden, dost ve kardeş Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'u Ankara'dan uğurladık. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki gönül birliğini ve stratejik ortaklığı, karşılıklı güven ve dayanışma temelinde güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Türk dünyasının birliği ve ortak geleceği için iş birliğimizi kararlılıkla ilerleteceğiz."

Kaynak: İHA
Ticaret BakanıKırgızistanKazakistanÖmer BolatPolitikaTürkiyeAnkaraGüncelSon Dakika

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