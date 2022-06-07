Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ayaz: 'Geri Dönen İhraç Ürünleri ya İmha Ediyoruz ya da 3. Ülkelere Gönderilmesini Sağlıyoruz'

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

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