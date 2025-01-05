Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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