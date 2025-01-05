Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA