Bolu Valiliğinden "belediyenin izinsiz kurban yardımı toplaması"na ilişkin açıklama - Son Dakika
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Bolu Valiliğinden "belediyenin izinsiz kurban yardımı toplaması"na ilişkin açıklama

25.06.2022 23:14
Bolu Valiliğinden "belediyenin izinsiz kurban yardımı toplaması"na ilişkin açıklama

Bolu Valiliği, belediyenin izinsiz kurban yardımı toplamasına ilişkin, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun ilgili hükmü gereğince işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bolu Valiliği, belediyenin izinsiz kurban yardımı toplamasına ilişkin, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun ilgili hükmü gereğince işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bazı sosyal medya platformlarında ve basın yayın organlarında yer alan açıklamalarıyla ilgili bilgilendirme yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Bolu Belediyesinin izinsiz kurban yardımı toplamasına ilişkin 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6. maddeye göre; kişiler ve kuruluşlar yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. İzin almadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır. İzin vermeye yetkili makamlar yine aynı kanunun 7. maddesinde açıklanmıştır. Bu çerçevede yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içindeyse o ilçenin kaymakamından izin alınır. Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır.

Bolu Belediye Başkanlığı tarafından Valilikten izin alınmadan kurban yardımı toplama faaliyetine ilişkin ilgili kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan 'İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır' hükmü gereğince Valiliğimizce işlem gerçekleştirilmiştir."

"Valiliğimizin yaptığı iş ve işlemler hukuka uygun olarak gerçekleştirilmiştir"

Açıklamada, Bolu Belediyesinin cami yapımına ilişkin yardım toplama talebine ise 15 Nisan 2021 tarih ve 5547 sayılı Valilik onayıyla bir yıl süreyle izin verildiğine işaret edilerek, Belediye Başkanlığının izin süresinin bitiminde bir yıl daha izin talebinde bulunduğu aktarıldı.

İlgili kanunun 17. maddesi gereğince yardım toplama süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde Valiliğe verilmesi zorunlu olan, toplanan yardımın kesin hesabına dair bilgi ve belgelerin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne ulaştırılmadığı belirtilen açıklamada, gerekli bilgi ve belgelerin verilmesi durumunda yardım toplamaya ilişkin izin talebinin değerlendirileceği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu vurgulanarak, "Valiliğimizin yaptığı iş ve işlemler hukuka uygun olarak gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Tanju Özcan'ın açıklaması

Öte yandan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da düzenlediği basın toplantısında, Bolu'ya yeni gelmiş bir Valinin, Bolu halkının hislerine tercüman olan bir belediye başkanının kurban bağışına ilişkin afişini hiçbir yasal gerekçe olmaksızın, yazılı bir bildirim olmaksızın kaldırmaya hakkının olmadığını savundu.

Özcan, Bolu Belediye Başkanlığının 13 yıldır Kurban Bayramı öncesinde bağışları kabul ettiğini, her sene olduğu gibi bu yıl da bağış afişlerini astıklarını anlatarak, "Polis memuru arkadaşlar, Vali beyin bu talimatını uygulamışlar. Sayın Vali bunu niye bize yazılı olarak bildirmiyor? 'Şu gerekçeyle bunu istedik, kaldırtıyoruz.' Vali beyin bu haksız ve hukuksuz kararından derhal dönmesini bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Belediye bütçesiyle cami yapıldığını dile getiren Özcan, vatandaşların talebi doğrultusunda başlatıldığını belirttiği yardım toplama faaliyetinin biten 1 yıllık süresinin Valilikçe uzatılmamasını da eleştirdi.

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Kaynak: AA

Tanju Özcan, Bolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bolu Valiliğinden 'belediyenin izinsiz kurban yardımı toplaması'na ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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