Bolvadin Başkanı Aynacı, imar ve mülkiyet sorunlarına Eskişehir\'de çözüm aradı

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, ilçedeki tarihi ve sit alanlarında yaşanan imar ve mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Rahime Karaoğlu Murat'ı makamında ziyaret etti.

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, beraberindeki İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Biçer ve Harita Mühendisi Mustafa Yalçın ile birlikte Eskişehir'de temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Rahime Karaoğlu Murat ile bir araya gelen Aynacı, ilçenin tarihi dokusunun korunması ve bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların yaşadığı sorunların giderilmesi konularını görüştü.

Görüşmede, Bolvadin sınırları içerisindeki tarihi ve sit alanlarında yapılabilecek iyileştirme çalışmaları, koruma ve imar süreçlerinde karşılaşılan bürokratik işlemler ile mülkiyet sorunlarına yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Başkan Derviş Aynacı, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını korurken vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediklerini, mülkiyet ve imar konularındaki mağduriyetlerin giderilmesi için kurumlar arası ortak çalışmaların önem taşıdığını belirtti. Aynacı, misafirperverliği ve yaklaşımlarından dolayı Bölge Müdürü Rahime Karaoğlu Murat'a teşekkür etti.