Bolvadin'de toplu açılış töreni - Son Dakika
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Bolvadin'de toplu açılış töreni

25.03.2022 15:15
Bolvadin'de toplu açılış töreni

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bağlı Özburun Beldesine kazandırılan yatırımlar düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bağlı Özburun Beldesine kazandırılan yatırımlar düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçe ve belde protokolü ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Çiçek, Özburun beldesinin güzel bir belde olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Beldeye yapılan meydan çok güzel olmuş. Kısa sürede bu kadar hizmeti yapabilmek çok güzel. İmamlar için lojman yapılması iyi bir fikir. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde büyüyen güzel ilçemizi Bolvadin'in bu şirin beldesi Özburun'a hayırlı uğurlu olsun."

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından belediye hizmet binası, güneş enerji santrali, Mevlana Camii, şadırvan yapımı ve cami lojmanları, akaryakıt istasyonuna kanopi yapımı, istasyona oto gaz alımı ve 3 adet işyeri ile halı sahanın toplu açılışı gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de toplu açılış töreni
Bolvadin'de toplu açılış töreni

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Gökmen Çiçek, Karahisar, Özburun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bolvadin'de toplu açılış töreni - Son Dakika


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