Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti\'ye geçiyor

CHP'li belediyelerle ilgili tartışma yaratan transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılması, siyasi kulisleri hareketlendirdi.
Cumhuriyet'in haberine göre; CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 74 yıl sonra CHP'ye Kütahya'da seçim kazandıran Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de AK Parti'ye geçiş ihtimali yüksek görülüyor. Ayrıca bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan ve Yeniden Refah Partili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın da benzer yönde bir adım atabileceği belirtiliyor.
AK Partili kaynaklar, partiye katılım süreçlerinde seçici davranıldığını belirterek, "Çok talep var ama biz eleyerek kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı. Partililer ayrıca, "Zaten sağdan aday göstererek kazandılar. Biz adaylarımızı geri alıyoruz" sözleriyle gelişmeleri değerlendirdi.
AK Parti içerisinde bu katılımların "moral ve motivasyon" açısından önemli olduğunu savunuluyor. Bu yaklaşıma göre, özellikle büyükşehirlerde kaybedilen seçimlerin ardından taşradan gelecek destek, partinin moralini yükseltecek ve kamuoyuna "dağılma yok, güçlenme var" mesajı verecek.
