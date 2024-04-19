Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum

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Fenerbahçeli olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK'da, "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" şeklinde bir espri yaptığı öğrenildi.

19.04.2024 12:34  Güncelleme: 12:38
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Geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MKYK Toplantısında, 31 Mart sonuçları ve sonrasına ilişkin parti içinde alınacak tedbirler ve CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair analizler ele alındı.

ANALİZ ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; MKYK'da CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair ilçe ilçe analiz yapılması önerisi getirildi. Öneri Erdoğan tarafından da kabul edildi.

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"FENERBAHÇELİ DEĞİLİM"

Spordaki son gelişmelerin de konuşulduğu toplantıda Fenerbahçeli olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK'da, "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" şeklinde bir espri yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Politika

Milli Takım, Fenerbahçe, AK Parti, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (19)

  • Emrah Hanlıoğlu: Vah vaaaah cok uzulduk 174 86 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL: Vayyyy beeee cok uzuldummmmmm yahuuuuuuu ulke ekonomi sıfırdır 124 64 Yanıtla
  • yakup suri : biz sonuna kadar FENERBAHÇELİYİZ 99 70 Yanıtla Oğuz Özen: Zaten fb li olmasın kesinlikle Trabzon şu olsun yakışır 52 23
  • Eylül Kılıçöz: Demekki o yüzdenmiş elenmemiz :( 50 44 Yanıtla
  • mustafa sagdic: demek ki bu sene sampiyon fener 41 41 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Zaten cumhurbaşkanı dediğin taraflı olmaz. böyle söylemesi normal bir şey. 53 17 Yanıtla
  • Mi Box: Fener bayrağı ((: 41 29 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Come to GALATASARAY ;) 28 34 Yanıtla
  • Ercan KARABACAK: Başlıkta fena ???? bomba idaaa Eeeee bize ne faydası var şimdi … 26 11 Yanıtla
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