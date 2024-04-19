Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum

Politika

MKYK\'da Erdoğan\'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?

Geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MKYK Toplantısında, 31 Mart sonuçları ve sonrasına ilişkin parti içinde alınacak tedbirler ve CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair analizler ele alındı.

ANALİZ ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; MKYK'da CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair ilçe ilçe analiz yapılması önerisi getirildi. Öneri Erdoğan tarafından da kabul edildi.

"FENERBAHÇELİ DEĞİLİM"

Spordaki son gelişmelerin de konuşulduğu toplantıda Fenerbahçeli olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK'da, "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" şeklinde bir espri yaptı.