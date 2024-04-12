Boşanma aşamasındaki ihraç polis memuru polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Politika

Boşanma aşamasındaki ihraç polis memuru polisi alarma geçirdi

Malatya'da, bıçakla kendini eve kapatan boşanma aşamasındaki eski polis memuru polisi alarma geçirdi. Bıçakla kendine zarar veren eski polis yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası ikna edildi.

12.04.2024 19:38
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Boşanma aşamasındaki ihraç polis memuru polisi alarma geçirdi

MALATYA - Malatya'da, bıçakla kendini eve kapatan boşanma aşamasındaki eski polis memuru polisi alarma geçirdi. Bıçakla kendine zarar veren eski polis yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası ikna edildi.

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Dönence sokakta ikamet eden ve bir süre önce meslekte ihraç edildiği öğrenilen bir çocuk babası eski polis memuru M.M. eşinin ayrılma kararına tepki göstererek kendini eve kapattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler M.M.'nin kapıyı açması için uzun uzun dil döktü. Bıçakla karın bölgesi ile sol kolunda kendini yaralayan M.M. yaklaşık 1 saat süren görüşmeler sonrası eşinin ikamete getirilmesi şartıyla kapıyı açtı. Evinde eşiyle bir süre görüştürülen M.M. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerin müdahalesi sonrası ambulansa alınarak önce Battalgazi Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Olaylar, Acil Durum, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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