Bosna-Hersek, NATO'dan tam üyelik daveti talep etti - Son Dakika
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Politika

Bosna-Hersek, NATO'dan tam üyelik daveti talep etti

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, NATO'ya tam üyelik talebinde bulunduklarını ve NATO güçlerinin Bosna-Hersek'teki askeri üslerde konuşlanmasını desteklediğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise ayrılıkçı politikalar ve bölücü söylemler konusunda endişelerinin devam ettiğini belirtti. Stoltenberg, Bosna-Hersek'in NATO ortağı olduğunu ve ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurguladı.

08.04.2024 16:30  Güncelleme: 16:32
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Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, NATO'dan tam üyelik daveti talebinde bulunduklarını ifade ederek "NATO güçlerinin Bosna-Hersek'teki askeri üslerde konuşlanması ihtimalini destekliyorum. NATO'ya tam üyelik, stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Ayrılıkçı politikalar ve bölücü söylemler konusunda derin endişelerimiz devam ediyor" dedi.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkan Denis Becirovic, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'deki NATO Karargahında bir araya geldi. Becirovic ve Stoltenberg, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Stoltenberg Bosna-Hersek'in uzun bir süredir NATO ortağı olduğunu ve Bosna-Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediklerini ifade ederek, "AB üyeliği yolunda son dönemde elde ettiği ilerleme nedeniyle Bosna-Hersek'i takdir ediyoruz. Öte yandan, ayrılıkçı politikalar ve bölücü söylemler konusunda derin endişelerimiz devam ediyor. Bunu yapmak düşüncesizliktir ve tehlikelidir. Bu, zor bir şekilde kazanılan ilerlemeyi baltalarken halkınızın yararına olacak reformlara da engel olur. Ülkedeki liderlerin, birliği korumak ve devlet kurumlarını güvence altına almak için beraber çalışmaları gerekiyor. Bu, ülkedeki barış ve güvenlik ile Batı Balkanlar'daki istikrarın anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

NATO'nun, Saraybosna'daki NATO Karargahı aracılığıyla Bosna-Hersek'teki güvenlik reformu çalışmalarına destek verdiğini ve ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmesine yardımcı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Bosna-Hersek'in ortak güvenliğe katkılarını takdir ettiklerini ve silahlı kuvvetlerini NATO ile daha yakın çalışacak şekilde güncelleme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

"NATO'nun önemli bir adım atarak bize üyelik daveti göndermesini önerdim"

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Bosna-Hersek'in savunma alanında birçok reforma imza attığını ve NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmak için tüm resmi şartları yerine getirdiğini söyleyerek "Artık, NATO üyeliğinin eşiğindeyiz ve Bosna-Hersek vatandaşlarının tamamı için bu fırsatı kullanmamız gerekiyor"

Bosna-Hersek'in NATO üyeliğine hazır olduğunu ifade ederek Stoltenberg'e Bosna-Hersek'e üyelik daveti yapılmasını ve NATO'nun Bosna-Hersek'teki askeri üslerdeki varlığını yenilemesi çağrısında bulunduğunu ifade eden Becirovic, "Somut önerilerde bulundum. Bunlar arasında NATO'nun üyelik eylem planını daha kapsamlı bir şekilde uygulaması ve Bosna-Hersek ile NATO arasındaki bağlılığı daha yüksek ve somut bir seviyeye taşıması da yer alıyor. Son dönemde nasıl durumların yaşandığının hepimiz farkındayız ve bu çerçevede Bosna-Hersek'te barışın bozulmasının önlenmesine yardımcı olacak şekilde Bosna-Hersek'teki askeri üslerde NATO varlığı ve düzenli toplantılar tertiplenmesini teklif ettim. Son olarak, NATO'nun önemli bir adım atarak bize üyelik daveti göndermesini önerdim" dedi.

NATO'nun Bosna-Hersek'te güvenlik ve istikrarın korunması konusunda kilit öneme sahip olduğunu ifade eden Becirovic, "NATO, Dayton Barış Antlaşması'nın 1. Nolu Eki ile barışın tehdit altında olması halinde Bosna-Hersek'e güç konuşlandırma yetkisi edinmiştir. NATO'nun müdahil olma konusunda sahip olduğu uluslararası yetki açıktır. NATO güçlerinin Bosna-Hersek'teki askeri üslerde konuşlanması ihtimalini destekliyorum. NATO'ya tam üyelik, stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Becirovic, Bosna-Hersek'teki devlet organlarının savunma alanında gerekli tüm yasal, stratejik ve bağlamsal belgeleri kabul ettiklerini ve artık NATO standartları çerçevesinde ortak faaliyetlere hazır olduklarını söyledi. Bosna-Hersek'in NATO'ya üyeliği, Boşnak ve Hırvat siyasetçiler tarafından desteklenirken, Rusya ve Sırbistan'a yakınlıklarıyla öne çıkan Bosnalı Sırp siyasetçiler tarafından desteklenmiyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bosna-Hersek, NATO'dan tam üyelik daveti talep etti - Son Dakika

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