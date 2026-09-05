Bosna Savunma Bakanı'ndan Mladiç'in Sırbistan'da anılmasına sert tepki - Son Dakika
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Bosna Savunma Bakanı'ndan Mladiç'in Sırbistan'da anılmasına sert tepki

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Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, soykırım suçlusu Ratko Mladiç'in Sırbistan'da resmi törenlerle anılmasını eleştirerek bunun Sırbistan'ın Srebrenitsa Soykırımı'ndaki dahlinin kanıtı olduğunu söyledi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, soykırım suçlusu Ratko Mladiç'in Sırbistan'da resmi programlarla anılmasını eleştirerek, "Mladiç'in yüceltilmesi, Sırbistan'ın Srebrenitsa Soykırımı'ndaki dahlinin en büyük kanıtıdır. Bugünkü Sırbistan'ın hüküm giymiş savaş suçlularını yüceltmenin uluslararası bir siyasi bedel ödenmeden geçiştirilemeyeceğini bilmesi gerekiyor" dedi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Srebrenitsa Soykırımı ve savaş suçlarından hüküm giyen ve 27 Ağustos'ta Lahey'de tutulduğu hapishanede ölen eski Sırp General Ratko Mladiç'in Sırbistan'da resmi törenlerle anılmasını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Helez, "Soykırım ve savaş suçlarından kesinleşmiş hüküm giyen Ratko Mladiç için bugün Sırbistan Orduevi'nde anma töreni düzenleniyor. Burası, Mladiç'in Bosna Hersek'te gerçekleştirilen öldürme, tecavüz, sürgün, kundaklama ve yıkım emirlerini aldığı devlet kurumu. Biz, gün gelir onlar da savaş suçlarından utanır diye beklerken, onlar bu kişileri yüceltiyor. Mladiç'in yüceltilmesi, Sırbistan'ın Srebrenitsa Soykırımı'ndaki dahlinin en büyük kanıtıdır" dedi.

Helez, "Soykırım, cinayet, zulüm, sivillere yönelik terör ve rehin alma suçlarından mahkumiyet kararı almış bir insanı yüceltmek normal mi? Değil. (Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan) Miloşeviç dönemindeki Sırbistan ile (Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic dönemindeki Sırbistan arasında esaslı bir fark yok. İktidarlar ve sloganlar değişiyor ancak, savaş suçlarına ilişkin tutum aynı kalıyor. Miloşeviç dönemindeki Sırbistan, politikaları nedeniyle yaptırımlara maruz kaldı. Bugünkü Sırbistan'ın da hüküm giymiş savaş suçlularını yüceltmenin uluslararası bir siyasi bedel ödenmeden geçiştirilemeyeceğini bilmesi gerekiyor" dedi.

Mladiç için Sırbistan Orduevi'nde tören düzenlendi

Savaş suçlusu Mladiç için bugün Belgrad'daki Sırbistan Orduevi'nde anma töreni düzenlendi. Bosna Hersek'teki savaş sırasında Srebrenitsa Soykırımı ve Saraybosna kuşatması dahil birçok savaş suçu ve zulmün başlıca sorumlularından olan Mladiç, anma töreni sırasında "Sırp halkının tarihine geçecek büyük lider" olarak anıldı. Törene Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic ve Bosna Hersek dahilindeki Sırp Cumhuriyeti entitesi Başkanı Sinisa Karan gibi isimler de katıldı.

Cesedi Perşembe günü Sırbistan'a ait devlet uçağı ile Hollanda'nın Lahey kentinden Belgrad'a getirilen Mladiç'in Pazartesi günü, Belgrad'daki Topcider Mezarlığı'nda askeri törenle gömülecek.

Mladiç için düzenlenen törenler uluslararası alanda tepki toplamıştı

Mladiç için Sırbistan'da düzenlenen anma törenleri uluslararası tepkiye neden oldu. AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, yaşananlara tepki amacıyla gelecek hafta Sırbistan'a yapacağı ziyareti iptal etti. Kos, Sırbistan'ın cenaze töreni sırasındaki eylemlerinin bu ülke için önemli bir test olacağını söyledi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, savaş suçları ve soykırım nedeniyle hüküm giyen Mladiç'i devlet düzeyinde onurlandıran Sırbistan'ın AB'ye üye olamayacağını söylemişti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ise savaş suçluları ve işledikleri suçların yüceltildiğini görmenin son derece rahatsız edici ve hayal kırıklığı nedeni olduğunu söylemişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, cenaze töreninin nasıl düzenleneceğine ailesinin karar vereceğini söylemiş, cenazeye katılıp katılmayacağı sorusuna ise o gün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile dört ay önceden planlanan bir görüşmesi olduğu cevabını vermişti.

Ratko Mladiç, müebbet hapis cezasını çektiği Lahey'deki hapishanede 27 Ağustos'ta ölmüştü.

Mladiç, 1992-95 yılları arasındaki savaşta Bosnalı Sırp ordusunun Genelkurmay Başkanı sıfatıyla işlediği suçlar nedeniyle Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, temyiz sürecinin ardından 2021'de onanarak kesinleşmişti.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Ratko Mladiç, Srebrenitsa, Sırbistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bosna Savunma Bakanı'ndan Mladiç'in Sırbistan'da anılmasına sert tepki - Son Dakika

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