Üye Girişi
Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı - Son Dakika

Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı

16.12.2021 12:44
Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı

Bosna Hersek'in Olovo şehrinin belediye başkanı ve ekibi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin "Tecrübe Paylaşım Programları" kapsamında Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin konuğu oldu.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinin belediye başkanı ve ekibi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin "Tecrübe Paylaşım Programları" kapsamında Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin konuğu oldu.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinin Belediye Başkanı Demal Memagic ve ekibi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin "Tecrübe Paylaşım Programları" kapsamında Konya'da birtakım programlara katıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay Termal Tatil Köyü'nde bir araya gelen Olovo Belediye Başkanı Demal Memagiç ve ekibi, Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri inceledi.

Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı

Karatay Termal Tatil Köyü'nü yerinde inceleyen Bosnalı heyet, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın da katıldığı bir programda, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın yanı sıra Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Fuat Özcan ile Karatay Belediyesi Jeoloji Mühendisi Fatma Şen'den Karatay Termal Tatil Köyü hakkında aldı. Sunumun ardından programını değerlendiren Olovo Belediye Başkanı Demal Memagic, kendi şehirlerinin de termal su kaynakları açısından oldukça zengin olduğunu belirterek, bu programı söz konusu kaynaklarının çok daha etkin bir şekilde kullanımı açısından önemsediklerini söyledi.

"Karatay Termal Tatil Köyü vizyoner bir proje"

Demal Memagic, "Bugüne kadar pek çok tesis ile tatil köyü gezdim ve inceleme fırsatı buldum. Ama Karatay Belediyesinin hizmete açtığı Karatay Termal Tatil Köyü, her yönüyle çok güzel ve vizyoner bir proje olmuş. Fikir aşamasından hayata geçiş aşamasına kadar etraflıca düşünülmüş ve uygulamaya konulmuş. Bizler de termal su kaynakları açısından zengin olan şehrimizde böyle bir projeyi hayata geçirmeyi hayata geçirmek istiyoruz. İşin projelendirilmesinden mimarisine ve uygulanmasına kadar Karatay Belediyesi'nden destek bekliyoruz. Bu amaçla da iki gündür pek çok konuda olduğu gibi bu proje ile ilgili de tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunduk. Bizleri çok iyi ağırlayan ve her türlü desteği veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizleri şehrimize en kısa sürede bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gönül coğrafyamızla bağımızı güçlendirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Bosna Hersek Olovo Belediye Başkanı ve heyetini Karatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bosna Hersek'in kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, "Bosna Hersek gönül coğrafyamızın kıymetli bir ülkesi. Belediye olarak Bosna Hersek'in bazı şehirleriyle de kardeş şehir protokolümüz var. bu kapsamda da ecdadımızdan bizlere miras kalan birçok eser ve yapının yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili ortak projeler yürütüyoruz. Olovo'da olduğu gibi bizde de termal su kaynağı bulunuyor. Bu konuda Karatay Termal Tatil Köyü'nden edindiğimiz tecrübe ve sahip olduğumuz bütün bilgilerimizi Olovo ile paylaşmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra Olovo'daki tecrübelerden de faydalanmak istiyoruz ve Olovo'yu da ziyaret ederek karşılıklı kardeşlik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz" dedi. - KONYA

Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı
Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı
Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı
Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı
Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Karatay, Termal, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:07 Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacak Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacak         
13:15
Avustralya'da şişme şato kazası: 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i yaralı Avustralya'da şişme şato kazası: 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i yaralı         
13:10
Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük         
12:38
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı         
12:07
Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu         
11:47
Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin         
11:23
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü         
10:19
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:26:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bosnalı heyet Karatay Termal Tatil Köyü'ne hayran kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement