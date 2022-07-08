Boyabat Belediye Başkanlığı'na Hüseyin Coşar seçildi - Son Dakika
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Boyabat Belediye Başkanlığı'na Hüseyin Coşar seçildi

08.07.2022 12:37
Boyabat Belediye Başkanlığı'na Hüseyin Coşar seçildi

Boyabat Belediyesi meclis toplantısında Hüseyin Coşar, belediye başkanı seçildi.

Boyabat Belediyesi meclis toplantısında Hüseyin Coşar, belediye başkanı seçildi.

Sinop Boyabat Belediyesi eski başkanı Şefik Çakıcı'nın görevinden istifa etmesi sonrasında bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanını belirledi. Mecliste yapılan oylama sonucu Boyabat Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Coşar, belediye başkanı oldu.

Coşar'ın başkanlığa seçilmesinin ardından sosyal medyada paylaşımlar ile tebrik mesajları yayımlandı. - SİNOP

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Şefik Çakıcı'nın istifa etti Şefik Çakıcı'nın istifa etti Sinop'ta Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı görevinden istifa etti Sinop'ta Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı görevinden istifa etti
Kaynak: İHA

Şefik Çakıcı, Boyabat, Sinop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Boyabat Belediye Başkanlığı'na Hüseyin Coşar seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boyabat Belediye Başkanlığı'na Hüseyin Coşar seçildi - Son Dakika
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