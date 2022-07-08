Sinop Boyabat Belediyesi eski başkanı Şefik Çakıcı 'nın görevinden istifa etmesi sonrasında bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanını belirledi. Mecliste yapılan oylama sonucu Boyabat Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Coşar, belediye başkanı oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Boyabat Belediye Başkanlığı'na Hüseyin Coşar seçildi - Son Dakika

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