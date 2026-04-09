Bozdağ: Ara seçim talebi yok

09.04.2026 15:39
TBMM Başkanvekili Bozdağ, Türk halkının ara seçim talebinin bulunmadığını vurguladı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, ara seçim tartışmalarına ilişkin, "Türk halkının kahir ekseriyetinin böyle bir gündemi ve talebi de yoktur." açıklamasında bulundu.

Bozdağ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki Cumhurbaşkanı'nın ve TBMM'nin seçimine ilişkin maddeleri hatırlattı.

Anayasaya göre, seçimin üzerinden 30 ay geçtikten sonrası ile seçimden 1 yıl önceki dönemde ara seçim yapılmasının Meclis'in takdirine bağlandığını belirten Bozdağ, "Bu yönde bir karar almak için Meclis'i zorlayan bir Anayasa ya da kanun hükmü yoktur. Çünkü Meclis'in bu yetkisi, zorunlu bir takdir yetkisi değildir, serbest bir takdir yetkisidir. Kaldı ki bu yetki de Meclis Başkanına ait değildir, doğrudan Meclis Genel Kuruluna ait bir takdir yetkisidir." ifadelerini kullandı.

Ara seçime ilişkin iki istisnanın bulunduğuna işaret eden Bozdağ, Anayasa'ya göre bir ilin veya seçim çevresinin TBMM'de üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılacağını ya da Meclis üye tamsayısının yüzde 5'inin (30 milletvekili) boşalması halinde ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verileceğini hatırlattı.

İkinci istisnanın uygulanması için milletvekilinin istifasının TBMM Genel Kurul'u tarafından kabulünün şart olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "Meclis'in kabul etmediği istifa hukuki hiçbir sonuç doğurmaz." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Anayasa'da yer alan "İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır." hükümlerine işaret etti.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki Türk halkının kahir ekseriyetinin böyle bir gündemi ve talebi de yoktur. Bölgemizde savaş devam ederken ülkemizin güvenliğinin son derece önem ve hassasiyet arz ettiği bir dönemde, ara seçim ile ülke gündemini meşgul etmenin milletimize ve ülkemize de bir yararı yoktur."

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
