Bozdağ: " Finlandiya 'da 6 PKK 'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç 'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız."

Ortak bildiriden: Finlandiya ve İsveç, PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve...

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini...

Kaynak: AA

Finlandiya, İsveç, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bozdağ: 'Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. - Son Dakika

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