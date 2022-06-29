Bozdağ: " Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız."
Kaynak: AA
Finlandiya, İsveç, PKK, Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › Bozdağ: 'Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. - Son Dakika
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