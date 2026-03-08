Bozdağ: Orta Çağ zihniyeti ile karşı karşıyayız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozdağ: Orta Çağ zihniyeti ile karşı karşıyayız

Bozdağ: Orta Çağ zihniyeti ile karşı karşıyayız
08.03.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Bozdağ, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını ve uluslararası hukukun ihlalini eleştirdi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı, gücün zorbalığa ve eşkıyalığa dönüştüğü, uluslararası kurumların işlevlerini yitirdiği, hukukun kalktığı, yerine yumruğun ya da silahların hukukunun egemen olduğu, esasında 21. yüzyıla yakışmayan bir Orta Çağ zihniyetiyle karşı karşıyayız." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bozdağ, Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına değinen Bozdağ, dünya ülkelerinin 21. yüzyıla yakışmayan bir tabloyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Türkiye olarak hiçbir zaman savaştan yana olmadıklarını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı, gücün zorbalığa ve eşkıyalığa dönüştüğü, uluslararası kurumların işlevlerini yitirdiği, hukukun kalktığı, yerine yumruğun ya da silahların hukukunun egemen olduğu, esasında 21. yüzyıla yakışmayan bir Orta Çağ zihniyetiyle karşı karşıyayız. Rabb'imizden dileğimiz, yaşanan bu haksızlıkların, zulümlerin ve savaşların tez elden sona ermesidir. Çözüm silahta değil, barıştadır. Çözüm öldürmekte değil, yaşatmaktır. Çözüm tehditte ve şantajda değil, hürriyet ve güven içinde yaşama teminatının sunulmasındadır. Hukukun, uluslararası örgütlerin ve devletlerin de bunun teminatı olması gerekir, ancak maalesef bu kurumlar anlamını yitirdi. 1949'da kurulan dünya düzeni yeni bir şekil almanın tam arifesinde ama nasıl bir şekil alacak, kimse bilmiyor. Gönlümüz arzu ediyor ki hakkaniyetin, adaletin, eşitliğin, uluslararası hukukun ve yaşam hakkının vazgeçilmez olduğu yeni bir dönem kurulsun. Üç beş ülkenin imtiyazlı olduğu bir dünya düzeni değil, bütün ülkelerin egemen ve eşit olduğu bir dünya düzeni kurulsun."

Bozdağ, kentteki kamu yatırımlarının da gelecek dönemlerde artarak devam edeceğini dile getirdi.

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Asuman Cevahir Yazmacı ve Abdürrahim Dusak ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da kentte yapılan yatırımlara ilişkin, toplantıda birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Şanlıurfa, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Bozdağ: Orta Çağ zihniyeti ile karşı karşıyayız - Son Dakika

Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:19:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bozdağ: Orta Çağ zihniyeti ile karşı karşıyayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.