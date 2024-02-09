Bozdoğan\'da Asker Uğurlama Töreni Şölene Döndü

Bozdoğan Yazıkent Mahallesi'nde geleneksel hale gelen asker uğurlama töreni şölene döndü. Programa katılan CHP'nin Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel askere gidecek gençlerle zeybek oynayıp asker analarına da moral verdi. Oldukça renkli geçen uğurlama töreni sonrası mahallenin gençleri vatan borcunu ödemek üzere kışlalarına hareket etti.
Şölen havasında geçen asker uğurlama töreninde gençlerle birlikte zeybek oynayan Belediye Başkan Adayı M. Galip Özel, programda yaptığı konuşmada kutsal vatan borcunu ödemek için kışlanın yolunu tutan gençlere, "Vatan size, Bozdoğan da 31 Mart'tan sonra bize emanet" diyerek sağ salim vatan borçlarını ödeyip gelmeleri temennisinde bulundu.
Kalabalığa da seslenen Özel, "Bu yiğit evlatlarımızı vatani görevlerini yapmak üzere askere uğurluyoruz. Askerlerimizin görevlerini en iyi şekilde tamamlayıp, ayaklarına taş değmeden sağ salim gidip dönmelerini temenni ediyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Onlar bizim gururumuz, onurumuz, her şeyimizdir" diyerek hediye ettiği Türk Bayrağı ile gençleri uğurladı.
Asker eğlencesinin ardından mahalle halkı ile bir araya gelen Başkan Adayı Galip Özel, "2009 yılında çıktığım yolda bana omuz vererek destek vererek bugünlere getirdiniz. Sizin verdiğiniz güç ve destek ile sizlere hizmet ettim. Allah nasip ederse birlikte yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Bu yolun ilk adımını kendi mahallem dediğim Yazıkent'den başlatıyorum" diyerek hemşerilerinden destek istedi. - AYDIN
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