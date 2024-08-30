Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP\'nin çiftçi mitingine katıldı

Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen çiftçi mitingine katıldı. Çelik, miting sonrası yaptığı açıklamada, CHP'nin çiftçinin ve halkın yanında olduğunu vurguladı.

Başkan Çelik, mitinge katılımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Parti'miz ve Genel Başkanımız Özgür Özel, çiftçinin yanında, halkın yanında yer alıyor. Manisa Turgutlu'da düzenlenen çiftçi mitinginde Genel Başkanımızın liderliğinde bir araya geldik" dedi.

Özgür Özel'e teşekkür

Çelik, çiftçilere verilen desteğin önemine dikkat çekerek, "Çiftçilerimize sahip çıkan Genel Başkanımıza teşekkür ederiz. CHP olarak, çiftçilerin haklarını savunmak ve onların yanında durmak bizim öncelikli görevlerimizden biridir" ifadelerini kullandı.

Bozkurt Belediyesi olarak her zaman halkın ve çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Çelik, "Halkımızın ve çiftçilerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek sözlerini tamamladı. - DENİZLİ