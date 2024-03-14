Bozkurt Belediyesi Yenibağlar Mahallesi\'nde İftar Programı Düzenledi

Politika

DENİZLİ(İHA) – Bozkurt Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Başkan Çelik, "Aynı sofrada aynı dualarda buluştu gönüllerimiz. Rabbim bereketimizi, sağlığımızı ve huzurumuzu daim eylesin" dedi.

Bozkurt Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte her yıl düzenlediği mahalle iftar etkinliklerini bu yıl da sürdürüyor. Ramazan ayında orucunu açmak isteyen Bozkurtlu vatandaşları bir araya getiren iftar etkinliğinin ilki Yenibağlar Mahallesi'nde düzenlendi. Yenibağlar Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen yoğun katılımın olduğu iftar etkinliğine Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'de katılım sağlamasıyla mahalle halkı ile birlikte iftarını gerçekleştirdi. Mahalle halkının yoğun destek ve sevgisi ile karşılanan Başkan Çelik, iftar öncesinde yemek dağıtımında da kolları sıvadı. Ramazan ayında belediyenin düzenlediği ilk buluşma olduğunu ifade eden Başkan Çelik, Ramazan ayında aynı sofrada olmanın önemini vurgu yaptı. Çelik, "Yenibağlarlı hemşehrilerimizle iftarımızı gerçekleştirdik. Aynı sofrada aynı dualarda buluştu gönüllerimiz. Rabbim bereketimizi, sağlığımızı ve huzurumuzu daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Bozkurt Belediyesi 14 Mart 2024 tarihinde iftar etkinliğini Baklankuyucak Mahallesi'nde gerçekleştirecek. - DENİZLİ