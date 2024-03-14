Bozkurt Belediyesi Yenibağlar Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bozkurt Belediyesi Yenibağlar Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi

Bozkurt Belediyesi Yenibağlar Mahallesi\'nde İftar Programı Düzenledi

Bozkurt Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Başkan Çelik, 'Aynı sofrada aynı dualarda buluştu gönüllerimiz. Rabbim bereketimizi, sağlığımızı ve huzurumuzu daim eylesin' dedi.

14.03.2024 16:32  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ(İHA) – Bozkurt Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Başkan Çelik, "Aynı sofrada aynı dualarda buluştu gönüllerimiz. Rabbim bereketimizi, sağlığımızı ve huzurumuzu daim eylesin" dedi.

Bozkurt Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte her yıl düzenlediği mahalle iftar etkinliklerini bu yıl da sürdürüyor. Ramazan ayında orucunu açmak isteyen Bozkurtlu vatandaşları bir araya getiren iftar etkinliğinin ilki Yenibağlar Mahallesi'nde düzenlendi. Yenibağlar Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen yoğun katılımın olduğu iftar etkinliğine Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'de katılım sağlamasıyla mahalle halkı ile birlikte iftarını gerçekleştirdi. Mahalle halkının yoğun destek ve sevgisi ile karşılanan Başkan Çelik, iftar öncesinde yemek dağıtımında da kolları sıvadı. Ramazan ayında belediyenin düzenlediği ilk buluşma olduğunu ifade eden Başkan Çelik, Ramazan ayında aynı sofrada olmanın önemini vurgu yaptı. Çelik, "Yenibağlarlı hemşehrilerimizle iftarımızı gerçekleştirdik. Aynı sofrada aynı dualarda buluştu gönüllerimiz. Rabbim bereketimizi, sağlığımızı ve huzurumuzu daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Bozkurt Belediyesi 14 Mart 2024 tarihinde iftar etkinliğini Baklankuyucak Mahallesi'nde gerçekleştirecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bozkurt, Yerel Haberler, Belediye, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bozkurt Belediyesi Yenibağlar Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
16:02 Türk Bakanlar ve MİT Başkanı, güvenlik zirvesi için Bağdat’ta Türk Bakanlar ve MİT Başkanı, güvenlik zirvesi için Bağdat'ta
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
16:38 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı
16:20 İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kızına veda eden baba: Peygambere ve sahabelere selam söyle İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kızına veda eden baba: Peygambere ve sahabelere selam söyle
16:10 Kapadokya’daki balayı faciasında karar verildi Kapadokya'daki balayı faciasında karar verildi
16:03 Dün akşam Survivor’da baba olacağını öğrenmişti Yunus Emre’nin eşi bebeğini düşürdü Dün akşam Survivor'da baba olacağını öğrenmişti! Yunus Emre'nin eşi bebeğini düşürdü
15:41 Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 17:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bozkurt Belediyesi Yenibağlar Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement