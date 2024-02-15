Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçede ziyaret programına devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçede ziyaret programına devam ediyor

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçede ziyaret programına devam ediyor

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçede kamu kurumlarını ve esnafı ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor.

15.02.2024 16:16  Güncelleme: 16:22
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Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçede ziyaret programına devam ediyor. Hem kamu kurumlarını hem de esnafı ziyaret ederek ilçe halkıyla buluşan Aksoy, vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan dinleyerek çözüm odaklı yaklaşımını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Suphi Aksoy ile AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Çakmak, beraberlerindeki heyet ile AK Parti'nin Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Bozova İlçe Başkanı Remzi Özaydın'ı ve MHP İlçe Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Aksoy, vatandaşların daha etkin hizmet alabilmeleri için kurumlar arası koordinasyonun artırılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Esnafları da unutmayan Aksoy, sorunlarını dinleyerek çözüm için fikir alışverişinde bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçede ziyaret programına devam ediyor - Son Dakika

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